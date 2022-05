Hausgemacht und regional – wer künftig im „Rocco“ essen geht, darf sich auf eine Küche freuen, die das bieten will. Nachdem die Corona-Schatten kürzer geworden sind, freuen sich die neuen Pächter auf ihre Gäste.

Lilia Kosbar und Wolfgang Poh eröffnen am 15. Mai die Gaststätte „Rocco“ in den Räumen des ehemaligen „Harmony“ (zuvor „Rimini“) in der Kaiserslauterer Straße in Rockenhausen. Gemeinsam mit den Angestellten Angelika Jackel, Michael Meier und Jakob Kocia bieten sie hier deutsche Küche, Pizza, Flammkuchen und frische Salate.

Die 51-Jährige hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. In der Küche zaubert sie Gerichte wie Cordon bleu mit Bergkäse und Landschinken, Bauernpfännchen sowie hausgemachte Bandnudeln. „Ich mache alles selbst“, betont Kosbar. „Das Obst und Gemüse ist regional und saisonal.“ Bewusst habe sie sich für eine kleine Karte entschieden, auf der „nicht so viel, aber auch nicht so wenig zu finden ist.“ Weiterhin stehen auf der Karte viele vegetarische Gerichte, vegane Speisen könne man auf Anfrage bestellen. Zusätzlich sei für die Zukunft ein Abholservice geplant.

Noch Mitarbeiter gesucht

Der 67-jährige Wolfgang Poh unterstützt Kosbar in allen Bereichen. Hauptsächlich wird er aber im Service tätig sein. Zuletzt betrieben die beiden Imsbacher das Sportheim in Erfenbach. Nach einem solchen Objekt hätten sie lange gesucht. Dabei seien sie auf das leerstehende Restaurant in Rockenhausen aufmerksam geworden. Wegen der Corona-Pandemie wollten sie aber kein Risiko eingehen und haben mit der Eröffnung noch bis Mai gewartet. „Jetzt wollen wir es wagen.“ Über den Namen des Restaurants hätten sie sich viele Gedanken gemacht. „Wir haben uns über die Geschichte von Rockenhausen informiert und uns für Rocco, den Namensgeber der Stadt, entschieden.“

Für die Zukunft suchen Kosbar und Poh noch einen weiteren Koch, eine Küchenhilfe und Servicekräfte. „Wir brauchen noch viel Verstärkung.“ Tische stehen den Gästen im „Rocco“ im Innen- und Außenbereich zur Verfügung. Und rund 40 Personen finden bei angemeldeten Feiern einen Platz.

INFO

Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer 06361 2792314 oder in den sozialen Medien. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Samstag von 17 bis 22 Uhr sowie Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr und von 17 bis 22 Uhr.