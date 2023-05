Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Durch Ransweiler fließt der Ransenbach, und oberhalb des Dorfes gibt es einen kleinen Teich. Oder besser gesagt: gab. Der alte Löschpfuhl war früher Lebensraum für Frösche. Heute ist er zugewuchert, verschlammt und ausgetrocknet. Eine Renaturierung soll das nun ändern und wieder zahlreiche Arten anlocken.

Früher, so erzählen es alteingesessene Ransweilerer, haben im alten Löschpfuhl so viele Frösche gelebt, dass ihr Gequake bis in den Ort zu hören war. Doch in den