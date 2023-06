Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor knapp drei Jahren hatte sich Yvonne Nolte einen Traum erfüllt: Sie eröffnete eine Marktschwärmerei in der Lautersheimer Gemeindehalle. Es war der fünfte digitale Bauernmarkt in Rheinland-Pfalz, bei dem man direkt aus der Hand der Erzeuger einkaufen kann. Doch nun steht die letzte Verteilung an.

150 Kaufinteressenten musste Yvonne Nolte in ihrer Liste haben, bevor sie im Juni 2020 ihre Marktschwärmerei in Lautersheim eröffnen konnte. Heute hat sie 358 Kunden in ihrer Kartei. Klingt