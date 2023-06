Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was lange überfällig war, haben die Kerweborsch aus Ramsen jetzt endlich in die Tat umgesetzt: Sie haben in der Mühlstraße in Ramsen, die jeder sowieso nur als Erbsegass kennt, endlich auch das entsprechende Straßenschild aufgehängt.

Wenn man bisher jemanden in Ramsen nach der Mühlstraße fragte, wusste meistens kaum einer, wo sich diese befindet. Fragte man hingegen nach der Erbsegass, wusste jeder sofort,