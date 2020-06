Seit Januar 2020 ist Lea Ochßner als Volontärin (die Ausbildung bei der RHEINPFALZ) im Team der Donnersberger Rundschau dabei. Mit Ende ihres Volontariats übernimmt sie nun bis November 2021 die Elternzeitvertretung für Kathrin Thomas-Buchen. Lea Ochßner (28) wuchs im Zellertal auf, machte ihr Abitur am Nordpfalzgymnasium in Kirchheimbolanden und studierte anschließend Sportjournalismus und Politische Studien in München und Florenz. Nach zweijähriger Tätigkeit als freie Mitarbeiterin bei der Donnersberger Rundschau, fing sie im Juli 2018 ihr Volontariat an. Nun wird sie hauptsächlich für den Lokalsport und die VG Nordpfälzer Land in Zusammenarbeit mit Rainer Knoll zuständig sein. Kathrin Thomas-Buchen ist seit Oktober 2019 in Elternzeit. red