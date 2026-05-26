Luke Dunne ist nach Deutschland gekommen, um sich seinen Fußballtraum zu erfüllen. Der US-Boy spielte zuerst für die SG Rockenhausen. Nun bietet sich ihm ein große Chance.

2025 spielt er mit den Annapolis Blues noch vor 11.000 Fans, wenige Monate später steht er das erste Mal auf einem Hartplatz in der deutschen Bezirksliga Westpfalz. Gleichzeitig gibt er alles, um bei der U21 des 1. FC Kaiserslautern zu überzeugen. Die Geschichte des 21-jährigen Luke Alexander Dunne ist keine gewöhnliche, doch er hat sein Ziel klar vor Augen.

In Salisbury, Maryland, in den USA wächst Luke Dunne zusammen mit seinen zwei Schwestern auf. Die Liebe zum Fußball entdeckt er bereits mit vier Jahren im Garten eines Freundes. Dass ein Jahr später die WM in Südafrika stattfindet, begeisterte ihn umso mehr für den Sport, obwohl Fußball zu der Zeit in den USA eher noch als Randsportart zu betrachten war: „Ich habe alle Spiele geschaut, und die USA hatten gar keinen so schlechten Lauf – für ihre Verhältnisse. Nach der WM wurde Fußball zu meinem Leben. In den USA war Fußball damals noch klein, aber im Laufe der Jahre wurde die Sportart immer größer“, erzählt Dunne über seine ersten Verbindungen zu dem Sport, der seine Zukunft prägen sollte.

Fußball und Mathematik

Sein Werdegang in den USA ist nicht vergleichbar mit dem eines Fußballers in Deutschland. In den USA wird das Sportsystem von der schulischen Laufbahn maßgeblich beeinflusst. Studenten spielen für ihre jeweilige Institution, und im Sommer können sie noch an weiteren Ligen teilnehmen: „Als ich jung war, habe ich für mein lokales Team gespielt, den Salisbury Football Club, der von den ansässigen Familien, meine Eltern eingeschlossen, geleitet wurde. Ein paar Jahre später spielte ich für Maryland United. Das waren dann zwei Stunden zum Training und zwei Stunden zurück – und das mehrmals die Woche. Da habe ich gespielt, bis ich 18 war“, berichtet der 21-Jährige. „Dann ging ich an die Boston University für eineinhalb Jahre. Im Sommer gibt es dann noch halb-professionelle Ligen, bestehend aus College-Studenten und ehemaligen Profis. Dort spielte ich für die Annapolis Blues, wo die Unterstützung der Fans immer gut war. Für Boston spielte ich zwei Saisons. In der ersten gewannen wir die reguläre Saison und das darauffolgende Conference-Turnier. In der zweiten Saison gewannen wir nur die reguläre Saison“, erzählt Dunne stolz. Abgesehen vom Fußball studierte er zunächst Data Science in Boston, merkte jedoch schnell, dass er sich dafür nicht begeistern konnte, und wechselte den Studiengang zu Versicherungsmathematik. Das Studium führt er nun als Fernstudium an der University of Indiana weiter.

Der Traum vom Profifußballer

Dass er mit seinem Talent tatsächlich die Chance hätte, professioneller Fußballer zu werden, erkannte er in der Middle School, was in Deutschland der sechsten bis achten Klasse entspricht: „Natürlich denkt jedes kleine Kind, das Fußball spielt: ,Ich will werden wie Messi.’ Aber als ich älter wurde, realisierte ich in der Middle School: Okay, ich bin tatsächlich ganz gut in diesem Sport. So entwickelte sich der Gedanke weiter: Vielleicht könnte ich es wirklich schaffen“, erinnert sich Dunne.

Vor etwa einem Jahr verließ er die Uni im Winter aufgrund einer kleineren Verletzung. Er arbeitete sich zurück und spielte wieder mit den Annapolis Blues. Für den Herbst hatte er aber kein Universitätsteam, für das er spielen konnte. Also wandte er sich an ehemalige Coaches, um sich neue Möglichkeiten zu erschließen. Und tatsächlich meldete sich ein ehemaliger Trainer, für den Dunne damals mit einem Auswahlteam der USA in Dänemark spielen durfte. Über einen Freund des Trainers entstand die Verbindung zu Karl-Heinz Halter, der gerade die Mannschaft in Rockenhausen übernahm.

„Und ein paar Tage später saß ich im Flieger. Freitags wurde ich kontaktiert und, ich glaube, montags war ich hier. Also schnelle und große Entscheidungen. Als der Freund meines Coaches meinte, er habe diesen Kontakt, der viele Verbindungen in Deutschland hat, dachte ich: ,Das ist die perfekte Möglichkeit. Es ist egal, auf welchem Level ich starte, von dort kann ich die Leiter weiter hochklettern.’ Das war das Ziel, mit dem ich diese Aufgabe anging.“

Der Hund als bester Freund

Seine Familie und Freunde im Oktober 2025 zurückzulassen, fiel ihm nicht mehr ganz so schwer, da es bereits bei seinem Wechsel an die Boston University ähnlich war. „Es war eine achtstündige Fahrt von zuhause an die Uni, jetzt ist es ein achtstündiger Flug“, so der vielseitig einsetzbare Fußballer. Dennoch vermisst er seine Eltern und Geschwister sowie seinen Hund und die Nähe zum Strand: „Mein Hund ist mein bester Freund, sie ist meine Trainingspartnerin, wir halten zusammen den Ball hoch“, sagt er lachend.

Erwartungen hatte Luke an seine neue Mannschaft keine und die Aufregung legte sich schnell: „Ich hatte keine Idee, auf welchem Level in Rockenhausen gespielt wird oder wie die Kultur ist. Von daher war mein Ziel, die Erfahrung mitzunehmen und auf dem Feld das Beste daraus zu machen – und abseits des Platzes kommt es so, wie es kommen soll. Ich erinnere mich, vor der ersten Trainingseinheit war ich ziemlich nervös, weil einige der Jungs sehr athletisch aussahen, und ich dachte mir: ,Oh, das wird hart.’ Es lief aber gut und auch das Gespräch nach dem Training mit Heinz (Halter) passte.“ Bis jetzt bereut er seine Entscheidung nicht.

Erfolgreiches Probetraining beim FCK

Nach einem erfolgreichen Probetraining bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern, welches ihm Halter ermöglichte, durfte der 21-Jährige weiter mit der U21 der Roten Teufel trainieren – und versuchen, Cheftrainer Alexander Bugera von sich zu überzeugen. „Die Intensität ist unglaublich hoch. Alle sind fit, die Ballkontakte sind sehr sauber und die Pässe genau. Jedes Training ist auf Spielniveau, was sehr beeindruckend ist. Am ersten Tag war ich schockiert, der Geschwindigkeitsunterschied zwischen Rockenhausen und Kaiserslautern war unglaublich“, so Dunne.

Längerfristig hofft der Student, sich mit harter Arbeit für die erste Mannschaft des FCK zu empfehlen. „Ein Traum und absolut weit entferntes Ziel wäre, bis 2028 in das australische System zu kommen. Wahrscheinlich nicht mit dem ersten Team, sondern eher mit der U21 oder U23, weil Olympia vor der Tür steht. Aber wie gesagt, damit ziele ich nach den Sternen“, hofft der Amerikaner mit australischem Vater.

Kaiserslautern war für den Amerikaner tatsächlich keine Unbekannte. Abgesehen von der Zweiten Bundesliga verfolgte er auch das DFB-Pokalfinale gegen Leverkusen aus den USA. Wie letztendlich sein Weg in den Profibereich erfolgt, spielt für ihn keine große Rolle: „Im Moment versuche ich nur, meinen Fuß in die Tür zu bekommen. In den USA sagen wir, wer bettelt, darf nicht wählerisch sein. Im Moment nehme ich mir einen Tag nach dem anderen vor und arbeite hart.“ Auf die Frage, wo er sich in fünf Jahren sieht, antwortet er schmunzelnd: „Ich weiß nicht, was ich nächste Woche mache. Hoffentlich habe ich es in eine erste Mannschaft geschafft, entweder in Kaiserslautern oder wo immer mich mein Weg hinführt, und verdiene mit Fußball meinen Lebensunterhalt.“

Lob von FCK-Trainer Alexander Bugera

Ein Zwischenziel hat der ambitionierte Fußballer schon erreicht. Er hat mittlerweile einen Vertrag bei der U21 des 1. FC Kaiserslautern unterschrieben, die am Samstag im letzten Oberligaspiel gegen den FV Eppelborn die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga perfekt machen kann. „Wir geben ihm die Möglichkeit, weil er sich hier gut präsentiert hat“, sagt FCK-Trainer Bugera dazu. „Ich erwarte von Luke einiges, weil er wirklich wissbegierig ist. Da werden wir auf keinen Fall etwas falsch machen.“