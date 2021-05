Wegen übler Beleidigung seiner Ehefrau stand ein 72-Jähriger aus dem östlichen Donnersbergkreis in Rockenhausen vor dem Amtsgericht. Er war sich aber keiner Schuld bewusst, im Gegenteil.

Der Mann aus gutbürgerlichen Verhältnissen, der ohne Anwalt vor Gericht erschienen war, wurde beschuldigt, seine von ihm getrennt lebende Ehefrau bei einem mehr oder minder zufälligen Zusammentreffen im Juni des vergangenen Jahres auf das Übelste beleidigt zu haben – und dies in der Öffentlichkeit.

Dass es tatsächlich zu einer Beleidigung gekommen war, daran hatten weder das Gericht noch die Staatsanwaltschaft irgendwelche Zweifel, denn der Angeklagte machte im Lauf des Prozesses keinerlei Hehl daraus, was er von seiner Frau und ihrem neuen Lebensgefährten hält. Was sein Verhalten angeht, war er sich aber keiner Schuld bewusst, im Gegenteil: Die beiden, die als Zeugen vor Gericht geladen waren, hätten sich gegen ihn verschworen, mit dem Ziel ihn „fertig zu machen“, bis er „ins Gras beiße“, sagte er unter anderem aus. Dass er bei anderer Gelegenheit seiner Frau „die passenden Worte gesagt“ habe, bestätigte er dem Richter, allerdings sei er „nicht so blöd“, das auch in der Öffentlichkeit zu tun.

Angeklagter sieht sich als eigentliches Opfer

Im Prozessverlauf wurde sehr schnell deutlich, dass der 72-Jährige sich als eigentliches Opfer sieht und hinter allem, was seine getrennt von ihm lebende Frau so tut, eine gegen ihn gerichtete Verschwörung vermutet. Erschwert wird das Ganze dadurch, dass die Beteiligten, alle bereits im Rentenalter, in einem überschaubaren, teils dörflichen Umfeld nicht weit von einander entfernt leben.

Die Aussagen des neuen Lebensgefährten und der betroffenen Ehefrau, die mit einer Anwältin vor Gericht erschienen war, deckten sich weitgehend, das Gericht wertete sie deshalb als glaubwürdig. Mehrfach sprachen sie davon, dass der Angeklagte die Angewohnheit habe, sie abzupassen und mit seinem Auto zu verfolgen. Die Beleidigungen seien an der Tagesordnung und bei weitem kein Einzelfall.

Ins Bild passte dann auch, dass es bereits eine Gewaltschutzverfügung gegen den 72-Jährigen gibt (es wurde ihm gerichtlich verboten, sich ihr zu nähern) und dass sein einziger Eintrag im Bundeszentralregister für Straftäter bislang ein weiterer Fall ist, der mit der Trennung von seiner Ehefrau zusammenhängt. Im Gerichtssaal führte der Angeklagte überdies wortreich aus, dass es sich beim Zusammenleben seiner noch nicht geschiedenen Frau mit ihrem neuen Partner um eine Form der Prostitution handele.

Ein guter Rat vom Richter wird nicht beherzigt

Die Staatsanwaltschaft sah in den Vorwürfen gegen den 72-Jährigen offenbar keinen Kavaliersdelikt und forderte eine Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu 95 Euro, also insgesamt 4275 Euro. Da der Angeklagte, wie er selbst deutlich machte, aufgrund der Trennung und des gesamten Verfahrens inzwischen offenbar hoch verschuldet ist, milderte der Richter diese Forderung ab und verhängte nur 35 Tagessätze oder 3325 Euro. Dazu kommen noch die Prozesskosten.

Außerdem gab er dem Rentner noch einen guten Rat mit auf den Weg: „Finden Sie sich mit der Trennung von Ihrer Frau ab und unternehmen Sie keine weiteren Schritte gegen sie“, sagte er zu dem 72-Jährigen. Sonst verbaue er sich seine gesamte Zukunft und lande am Ende wieder vor Gericht. Sein letzter Appell: „Finden Sie zu einem friedlichen Leben zurück.“ Dass dieser Rat auf fruchtbaren Boden fiel, darf bezweifelt werden, das machte der Verurteilte sofort deutlich: Er werde in jedem Fall Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen, sagte er.