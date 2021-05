Eigentlich stand ein 36-Jähriger vor Gericht, weil er mit seinem Wagen das Auto eines vermeintlichen Nebenbuhlers von der Straße gerammt haben soll. Nach vierstündiger Verhandlung wurde dieses Verfahren allerdings von der Hauptverhandlung abgetrennt. Übrig blieben Stalkingvorwürfe und das Fahren ohne Führerschein.

Weil der 36-jährige Mann aus Südosteuropa in der Vergangenheit wiederholt seiner Frau und den drei Kindern gegenüber gewalttätig geworden war, hatte diese, inzwischen Exfrau, eine sogenannte Gewaltschutzverfügung gegen ihn erwirkt. Das bedeutet, dass ein Gericht ihn dazu verpflichtet hatte, sich von der Familie fernzuhalten. Genützt hat das allerdings nichts, denn er fuhr fort, Frau und Kindern aufzulauern und sie zu bedrohen – einmal sogar auf dem Parkplatz des Amtsgerichts Rockenhausen. Seine Gewalttätigkeit soll sich auch auf einen 32-jährigen Bekannten der Frau erstreckt haben, den er verdächtigte, ihr neuer Liebhaber zu sein.

Eben dieser hatte die Exfrau am 1. Dezember 2020 zum Gericht nach Rockenhausen chauffiert, wo sich auf dem Parkplatz der erste Zwischenfall ereignete. Und nur einen Tag später passte er offenbar die Frau erneut ab, dieses Mal am Kindergarten des jüngsten Kindes. Da sie Angst vor ihm hatte, rief sie den Bekannten zu Hilfe, der es ihr ermöglichte, mit dem Sohn unbeschadet vom Kindergarten wegzukommen. Auch hier ging es wohl ohne Beleidigungen nicht ab. Immer wieder soll der Angeklagte in den folgenden Tagen dann dem Mann aufgelauert, zu Fuß verfolgt haben und mit dem Auto nachgefahren sein.

Rammstoß vor den Augen zweier Zeuginnen

Am 2. Januar 2021 soll er dem 32-Jährigen nach Obermoschel gefolgt sein. Dort soll er dessen Auto mit seinem Wagen gerammt und von der Straße gedrängt haben. Offenbar weil er glaubte, bei einer von zwei Frauen, die mit im Wagen saßen, handele es sich um seine Exfrau. Als er allerdings erkannte, dass das nicht der Fall war, soll er nach Aussagen der beiden Frauen die Flucht ergriffen haben. Übereinstimmend sagten alle drei Zeugen auch aus, dass der Angeklagte den 32-Jährigen mit einer Pistole bedroht habe.

Vor dem Schöffengericht beteuerte der Angeklagte wortreich seine Unschuld, die Aussagen der Zeugen allerdings waren eindeutig – und vor allem übereinstimmend. Eine der Zeuginnen hatte zudem schon während der Verfolgung die Polizei verständigt. Einer der Beamten, die damals vor Ort waren, bestätigte vor Gericht, dass den Spuren nach alles darauf hingedeutet habe, dass der Angeklagte tatsächlich das Fahrzeug gerammt habe. Allerdings liegt bisher nur ein Unfallbericht der Polizei vor, der noch nicht von einem Sachverständigen bewertet wurde. Folglich stellte die Anwältin des Beschuldigten diesen Bericht in Frage, weswegen das Gericht entschied, diesen Anklagepunkt von der Hauptverhandlung zu trennen und nach Vorlage eines entsprechenden Gutachtens gesondert zu behandeln.

Stalking und Fahren ohne Führerschein

Was blieb übrig? – Der Vorwurf, dass der 36-Jährige gegen die Gewaltschutzverfügung verstoßen habe. Außerdem soll er nach dem Rammstoß-Vorfall, nachdem die Polizei seinen Führerschein einbehalten hatte, trotzdem weiter Auto gefahren sein. Für sein Verhalten vor dem Kindergarten und auf dem Parkplatz des Amtsgerichts gab es Zeugen, und das Fahren ohne Führerschein bestätigte eine Nachbarin.

Für alle Vergehen zusammengenommen verurteilte ihn das Gericht, das damit der Forderung der Staatsanwaltschaft nachkam, zu acht Monaten auf Bewährung. Außerdem muss der 36-Jährige 1000 Euro Schmerzensgeld an seine Exfrau zahlen – und sich natürlich künftig von ihr fernhalten. Wegen fünf weiterer Verstöße gegen die Gewaltschutzauflagen wird übrigens im Juli erneut gegen den Mann verhandelt – und natürlich wegen des Rammstoßes.