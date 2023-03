Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Ende eines Prozesses vor dem Amtsgericht in Rockenhausen stand das Bedauern über das Schicksal einer jungen Frau, die am 18. Juli 2019 bei einem Unfall auf der L 401 so schwer verletzt wurde, dass sie mehrere Monate im Krankenhaus lag und auch jetzt noch an den Folgen trägt. Geklärt werden sollte im Prozess die Schuld einer Autofahrerin, die am Unfall beteiligt war.

Wie vor Gericht dargestellt, folgten an diesem 18. Juli mehrere Fahrzeuge in einer Kolonne einem Traktor, der mit einer Geschwindigkeit von maximal 30 Kilometern von Dreisen Richtung Marnheim unterwegs