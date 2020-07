Am Ende wurde das Verfahren gegen einen 32-Jährigen Neustadter eingestellt, der am 19. März 2019 versucht hatte, in ein Unternehmen im Donnersbergkreis einzusteigen. Der Mann ist wegen einer ähnlichen Tat im Raum Ludwigshafen bereits zu einer Freiheitsstraße von zwei Jahren und neun Monaten rechtskräftig verurteilt und unterzieht sich derzeit in einer Landauer Fachklinik einer Entziehung.

Damit war auch schnell die Motivation des geständigen Angeklagten klar, der den Einbruch verüben wollte, um sich Geld oder Wertgegenstände zu verschaffen, die er dann für den Kauf von Drogen verwenden wollte.

Der Täter schilderte den Ablauf des Abends detailliert, seine Ausführungen wurden durch die Befragung von Zeugen anschließend komplett bestätigt. Gemeinsam mit einem anderen Mann sei er nachts gegen ein Uhr in die Straße, in der das Unternehmen ansässig sei, gefahren, da dort Raketen und Böller abgebrannt worden sein sollen. Man habe angehalten und er sei dann alleine aus dem Auto gestiegen, um sich ein Bild zu verschaffen. Dabei habe er das offene Hoftor einer Werkstatt entdeckt, sei auf das Gelände gegangen und habe mittels eine Schraubendrehers versucht, ein Fenster aufzuheben.

Von Polizeistreife bemerkt

Nicht bewusst sei ihm dabei gewesen, dass auf dem Firmenanwesen auch eine private vermietete Wohnung untergebracht ist, die nur durch die Werkstatt zu erreichen ist. Der 32-Jährige, will dann aber den Einbruchsversuch abgebrochen haben. Zwischenzeitlich war eine Polizeistreife aus Kirchheimbolanden in die Straße eingebogen, hatte dabei zunächst den im Auto sitzenden Fahrer und kurz darauf auch den Täter bemerkt, der aus dem Firmengrundstück gekommen war.

Die Beamten unterzogen das Duo einer Kontrolle, fanden den Schraubendreher und auch Handschuhe sowie Taschenlampe im Auto. Da eine Bewohnerin aufgeschreckt durch den Einbruchsversuch und die Kontrolle der Beamten auf dem Grundstück, aus dem Haus kam, wurden durch ihre Mithilfe die Einbruchsspuren entdeckt. Diese hat der Polizei-Dauerdienst in Mainz untersucht.

Eigentümer nicht vor Gericht erschienen

Eingeschätzt wurde der Schaden hingegen als gering, obwohl er vom Geschädigten, dem Eigentümer des Gebäude mit rund 800 Euro angesetzt worden war. Die Bewohnerin des Hauses gab vor Gericht an, dass das Fenster noch heute unverändert im Gebäude verbaut sei. Der Eigentümer hingegen hat lieber seinen Urlaub angetreten, als vor Gericht zu erscheinen. Im Laufe des Verfahrens klang zudem an, dass gegen den Grundstückseigner angeblich auch Verfahren wegen Versicherungsbetrugs im Zusammenhang mit Einbrüchen laufen sollen. „Wenn nicht einmal der Geschädigte hier erscheint, scheint ihm die Strafverfolgung auch nicht von Bedeutung zu sein“, folgerte die Richterin. Durch die bereits erfolgte Verurteilung und den Antritt der Strafe, sah es das Gericht nicht mehr als nötig an, den Einbruchsversuch zusätzlich zu bestrafen und stellte das Verfahren ein.