Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hat er wirklich zugeschlagen? Oder doch nicht? Oder hat er zwar geschlagen, wurde aber provoziert? Traf er vielleicht nur zur falschen Zeit die falschen Zeitgenossen? – So richtig klar war dies auch am Ende des Falles, der am Mittwoch am Amtsgericht in Rockenhausen verhandelt wurde, nicht. Auf der Anklagebank saß ein 24-Jähriger aus dem Donnersbergkreis. Sein Delikt: Körperverletzung. Außerdem soll er gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben. Kompliziert wurde das Ganze noch, weil er an Schizophrenie leidet, deshalb auch derzeit in einer psychiatrischen Einrichtung lebt, und auch noch einschlägig vorbestraft ist.

Soviel jedenfalls scheint festzustehen: Der Angeklagte und ein 40 Jahre alter Freund (er ist wegen dieses Vorfalls bereits verurteilt) gerieten im September 2018 in Rockenhausen