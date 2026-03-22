Die Stimmen der Kandidaten, die das Direktmandat nicht errungen haben: Das sagen Lisett Stuppy, Andrea Schmitt und Damian Lohr zu ihrem Ergebnis.

Zum zweiten Mal nach 2021 zieht Lisett Stuppy aus Rüssingen für die Grünen in den Landtag. Sie verbrachte den Wahlabend in Mainz und zeigte sich mit dem Ergebnis der Grünen in Rheinland-Pfalz zufrieden: „Ich finde, das ist ein gutes Ergebnis. Ich weiß, dass auch ich wieder in den Landtag eingezogen bin. Das freut mich natürlich persönlich sehr. Das stärkt mich auch, und ich freue mich, dass ich jetzt auch einfach wieder in den Startlöchern stehen kann, um in den nächsten fünf Jahren für Familienpolitik einzustehen und für ländliche Räume, weil mir das wirklich am Herzen liegt“, sagt sie. Nachdem sie den Abend zunächst im Abgeordnetenhaus verbracht hatte, war sie anschließend bei der Wahlparty der Grünen im „The Pier“ in Mainz.

Auch Damian Lohr (AfD) war am Wahlabend in Mainz, im Abgeordnetenhaus. Hier wurde bei den ersten Prognosen laut geklatscht und gejubelt, auch Alice Weidel, Bundesvorsitzende der AfD, war vor Ort. „Es ist ein sehr gutes Ergebnis für uns. 20 Prozent, das war unser erklärtes Ziel. Die kleinen Parteien hat es alle zerlegt. Wir werden jetzt die Oppositionsführer im Landtag sein – unter einer großen Koalition und bei schwachen Grünen“, sagt Damian Lohr nach den ersten Prognosen.

Auf der CDU-Party in Kerzenheim herrschte am Wahlabend gedämpfte Stimmung. Ihr erklärtes Ziel, das Direktmandat zu erringen, hat Andrea Schmitt nicht erreicht. Sie wusste bis Redaktionsschluss noch nicht, ob es für den Einzug in den Landtag gereicht hat. Zwar steht sie auf Listenplatz 25, und die CDU wird im neuen Landtag wohl auf 39 Sitze kommen. Trotzdem dürfte es eng werden für Schmitt – wegen der vielen Direktmandate für die CDU. „Ich freue mich natürlich, dass wir die Wahl gewonnen haben“, sagte sie, „aber ich stehe hier mit einem lachenden und einem weinenden Auge“.