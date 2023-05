Der Landesjagdverband möchte einen Bunker auf Börrstadter Gemarkung in eine Schießanlage für Ausbildungs- und Trainingseinheiten umwandeln. Die Börrstadter sind allerdings nicht begeistert.

Vertreter des Landesjagdverbandes stellten jüngst ihr Konzept im Gemeinderat vor. Dort stießen die Pläne aber keineswegs auf Gegenliebe. Geplant ist die Anlage auf dem früheren militärisch genutzten Gelände Richtung Sippersfeld. Seit der Aufgabe durch die Nato steht es in der Obhut der Landesforsten und wird vom Forstamt Donnersberg verwaltet. Auf der Suche nach geeigneten Flächen sei dieses Areal ins Gespräch gekommen, teilte der Vizepräsident des Landesjagdverbandes, Thomas Weber, mit. Der Landesjagdverband ist eine Vereinigung der Jägerschaft und hat derzeit rund 20.000 Mitglieder.

Der stellvertretende Geschäftsführer des Landesjagdverbandes, Frank Vogtländer, machte deutlich, dass Jäger eine fundierte Ausbildung durchlaufen müssten. Und auch erfahrene Jäger könnten auf Schießübungen nicht verzichten. Zumal auf Landesebene eine Novellierung des Jagdrechts anstehe, wonach dann höhere Anforderungen an die Jägerschaft gestellt würden. Dies führe dazu, dass die Nachfrage nach Trainingsmöglichkeiten noch größer werde, so Vogtländer.

Nicht alle Schießstände sind uneingeschränkt nutzbar

Derzeit gebe es im Kreis zwei Anlagen, in Morschheim und auf dem ehemaligen Neuhof bei Kirchheimbolanden, die aber aus unterschiedlichen Gründen ohnehin vor der Aufgabe stünden. Der Standort Börrstadt habe große Vorteil, da er direkt an der Autobahn liege und Ausbaumöglichkeiten im bestehenden Bunker vorhanden seien. Angedacht seien etwa Schießanlagen mit stehendem Bock oder laufenden Keilern. Die Anlage soll sich über eine Fläche von acht bis zehn Hektar erstrecken. Das Gelände werde gegen ein Betreten durch einen Zaun gesichert. Außerdem werde das Gelände auf drei Seiten durch einen bis zu 23 Meter hohen Erdwall umschlossen, der sowohl als Lärmschutz als auch zur Sammlung der Schrotkörner diene.

Im Gemeinderat ist allerdings noch keine Entscheidung gefallen, es gab aber sehr viel Kritik an dem Vorhaben. Unter anderem wurde ins Feld geführt, dass eine solche Anlage nach Windrädern und Freiflächenphotovoltaik einen weiteren Eingriff in die Natur bedeute. Es gebe in der Region etliche Schießanlagen von Schützenvereinen, die auch von den Jägern genutzt werden könnten. Börrstadt habe nur seine herrliche Natur, die es zu erhalten gelte, zumal das betreffende Waldgebiet der „Spazierwald“ der Gemeinde sei. Darauf versprach Weber, dass der Landesjagdverband sachliche Argumente prüfen werde. Eine solche Anlage könne überdies auch Vorteile für die Ortsgemeinde bringen beispielsweise im Hinblick auf Tourismus. Der Landesjagdverband will nun mit allen zuständigen Stellen Gespräche führen und dann eventuell mit der Planungsphase beginnen.