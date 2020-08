Groß war die Veranstaltung auf dem Marktplatz sicher nicht. Aber eines haben die „ROK-Queens“ definitiv geschafft: Jeder Gast war wohl begeistert, wieder einen Hauch von Normalität zu spüren und sich von Musik und Tanz mitreißen lassen zu können.

„Eine Tanzgruppe ohne Tanzen ist doof“, sagte Tanja Rieger, als sie am Freitagabend mit „ihren Mädels“ von der Tanzgruppe ROK-Queens auf dem Rockenhausener Marktplatz zum ersten Mal seit der Corona-Krise auftrat. Neun Showtalente vom Faschingsverein Rohau tanzten dort vorm Eiscafé Garden vor rund 50 Besuchern .

„Wie mussten wegen Corona viele Abstriche machen“, sagte Steffi Schmidt. Keine Veranstaltungen, keine Feste, bei denen die normal zehnköpfige Truppe auftreten könnte. Nur zum Geburtstag einer Mittänzerin studierten die Frauen einen Tanz ein, der jeweils aus drei Tänzerinnen bestand, um den Mindestabstand einzuhalten. „Wir haben uns an alle Corona-Vorschriften gehalten“, betonte Kathrin Dörr. So tanzten sie vor dem Haus der Freundin auf der Straße, inklusive Absperrband. „Das war am 20. Juni“, sagte Rieger. Der letzte Auftritt war am 7. März. Dazwischen wurde nur über Telefon und Videokonferenz kommuniziert. Auch ein ungewöhnlicher gemeinsamer Tanz sei in der Zeit entstanden: „Jeder hat alleine zu Hause getanzt und sich dabei gefilmt. Die Videos haben wir dann zusammengeschnitten. So hatten wir ein Video von uns allen“, so Steffi Schmidt.

Auch Corona-Tanz wird gezeigt

Thorsten Dautermann sagte den ersten offiziellen Auftritt am Freitag an und dankte dem Eiscafé Garden sowie der Stadt Rockenhausen, die den Auftritt auf dem Marktplatz ermöglicht haben. Die Tänze, schon für den erwähnten Geburtstag einstudiert, bestanden aus einer bunt gemischten Zusammenstellung von Liedern und Tänzen aus den vergangenen zehn Jahren. Zusätzlich zeigten die Mädels auch noch den Corona-Tanz, die Idee dazu sei vom DRK in Ulm gekommen.

Auftritt für „Herbstfest“-Sonntag geplant

Das Einstudieren leisteten Steffi Schmidt und Katrin Dörr. Die Idee dazu entstand „beim Toni“ im Eiscafé Garden. Dort habe sich ein Team, bestehen aus drei Tänzerinnen, getroffen, um zu planen, wie es für die Gruppe weitergehen kann und Ideen zu sammeln, wo und wie man unter Corona-Bedingungen trotzdem öffentlich auftreten könne. Denn das habe ihnen besonders gefehlt: „Wir wollen nicht nur vor Menschen tanzen, wir haben uns auch gegenseitig sehr vermisst“, so Rieger. Weiterhin sei geplant, wie in jedem Jahr am Herbstfest-Sonntag gemeinsam mit dem VTR auf der Bühne im Schlosspark zu tanzen. „Der Herbstfestumzug davor fällt zwar aus, aber wir tanzen trotzdem“, so Rieger.