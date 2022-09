Für den Donnersbergkreis soll ein Integrationsleitfaden erstellt werden. Zur Vorbereitung hat der Kreistag den Auftrag erteilt, Ziele eines Integrationskonzepts in einem Auftaktworkshop festzulegen – und wie die weitere Erarbeitung aussehen soll. Dazu findet am Dienstag, 6. September, ab 13.30 Uhr die „Kick-Off“-Veranstaltung im Großen Sitzungssaal des Kreishauses statt. Wer mitarbeiten möchte, kann sich dafür noch per E-Mail an jmattern-denzer@donnersberg.de anmelden.