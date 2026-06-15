In die historischen Ruinen des Klosters Rosenthal hatten Claudia Henninger und Fabian Lange zum Auftakt der Donnersbergiade 2026 eingeladen.

Einem hoch interessierten Publikum boten die Musiker des Signum Saxophone Quartett einen erlesenen musikalischen Sommerauftakt. Die international ausgezeichneten Saxophonisten überraschten mit einem Programm, das selbst ausgewiesene Liebhaber des Blasinstrumentes aufhorchen ließ.

Englands großer Barock-Meister Henry Purcell hat seine „Abdelazer Suite“ 1676 natürlich nicht für das moderne Instrument geschrieben, das es erst seit dem 19. Jahrhundert gibt. Doch im Arrangement der Saxophon-Experten erklang die Suite weich, warm und tänzerisch. Sie flüsterte und jubilierte mit dem Rauschen des Windes und den Klängen der Rosenthaler Natur um die Wette.

Ganz eigener Zusammenklang

Michal Knot aus Polen mit seinem Sopran-Instrument, die aus Italien stammenden Jacopo Taddei (Altsaxophon) und Edoardo Zotti (Baritonsaxophon) und Alan Luzar (Tenor) aus Slowenien spielen seit ihrer Studienzeit zusammen. Sie haben einen ganz eigenen Ensembleklang erarbeitet. Mit ihren eigenen Arrangements und ihrer Spielfreude kombinieren sie beeindruckend das moderne Instrument mit alten Klängen.

Grenzüberschreitend im besten Sinn boten die Signum-Musiker ein schönes Klangerlebnis. So richtig unter die Haut ging Edvard Griegs „Aus Holbergs Zeit“. Die tief empfundenen, zart ausbalancierten romantischen Klänge des Norwegers rührte n fast zu Tränen mit ihrer tief empfundenen Innerlichkeit. Große Musik großartig dargeboten.

Seelenbalsam

Die Pause holte die Zuhörer wieder zurück in die Gegenwart. Das alte Gemäuer, blühende Rosenbüsche, ein lauer Sommerabend: Das war Seelenbalsam. Sogar der ortsansässige Turmfalke begrüßte Künstler und Publikum und trat in einen kurzen Dialog mit dem Sopransaxophon.

Barock und Romantik wurden von modernen Komponisten abgelöst, die doch auch längst zur Klassik der Musikliteratur zählten. Igor Strawinskis Zirkus-Polka „For a Baby Elephant“ wurde – wie Michal Knot erklärte – ursprünglich als Ballettmusik für den berühmten Choreografen George Balanchine geschrieben. Zu erleben war Originalität für Augen und Ohren auch ohne das Ballett.

Genuss und Gefühl

Die vier Saxophone ersetzten ein ganzes Orchester in Bandbreite der Interpretierung, ob bei Strawinski oder mit dem Stück Erwin Schulhofs, eines Vertreters der Neuen Musik, des Dadaismus und der Avantgarde. Den Abschluss bildeten drei Stücke aus „On the Town“ von Leonard Bernstein, mit denen Signum die Zuhörer in die unterschiedlichen Stimmungen des Großstadtlebens im Jahr 1944 nach Amerika entführte.

Ein Czardas und mitreißende Balkan-Klänge als Zugabe ließen weitere Facetten des außerordentlichen Könnens und der musikalischen Bandbreite des Quartetts erahnen. Die Zuhörer waren sich einig: Man hätte diesen herausragenden Musikern noch Stunden lauschen können, Klatschen und Genießen inbegriffen.

Die Veranstalter Claudia Henninger und Fabian Lange strahlten bei ihrer Open-Air-Premiere – bisher war ausschließlich das Jagdhaus in Dannenfels Spielort – mit dem schönen Wetter um die Wette. Der außergewöhnliche Abend machte Lust auf die weiteren musikalischen Gäste der Donnersbergiade 2026, die dann wieder im Saal des Kultur-Jagdhauses in Dannenfels stattfinden und auch Teil des Kultursommers Rheinland-Pfalz sind.

Termine

Das nächste Konzert der Donnersbergiade findet am Samstag, 8. August, in Dannenfels statt. Zu Gast ist dann das Dieter-Ilg-Trio.

Weitere Informationen unter www.donnersbergiade.de oder E-Mail: info@donnersbergiade.de.