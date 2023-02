Die diesjährige Konzertreihe „Musiken in Kirchheimbolanden“ beginnt am kommenden Sonntag, 5. März. Zu Gast ab 18 Uhr in der Orangerie ist der Pianist Alexei Tartakovsky.

Alexei Tartakovsky ist 1989 in Moskau zur Welt gekommen, zog aber bereits mit drei Jahren zusammen mit seinen Eltern in die Vereinigten Staaten. Musikalisch ausgebildet wurde er bei Matti Raekallio an der renommierten Juilliard School in New York. Er hat einen Master am Peabody Conservatory erworben und in Yale studiert. Zu seinen Lehrern gehörten Nina Lelchuk, Boris Slutsky, Boris Berman, Horacio Gutierrez und Richard Goode.

Die berühmte Pianistin Martha Argerich hat ihren jungen Kollegen einmal als „fantastischen Musiker und Pianist“ beschrieben. Der New Yorker Publikation „Concert Review“ gilt er als „nachdenklicher und ernsthafter Musiker mit wirklich außergewöhnlichem, großartigen Spiel“. Alexei Tartakovsky ist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe, darunter der Rolf und Brigitte Gardey International Piano Competition (USA), der James Mottram International Piano Competition (UK) und der International Telekom Beethoven Competition Bonn, wo er sich einen zweiten Preis erspielte.

In berühmten Konzerthäusern bereits zu Gast

Seine Konzerttätigkeit führte ihn bislang in die USA, nach Kanada, Mexiko, Russland, Europa, China und Japan. Er sielet an berühmten Häusern wie dem Amsterdamer Concertgebouw oder der Carnegie Hall.

Aufnahmen von ihm wurden vom niederländischen Radio 4, dem polnischen Radio 2, dem russischen Radio Orpheus und dem New Yorker Sender WQXR ausgestrahlt. Alexei Tartakovsky war Semifinalist beim Internationalen Chopin-Klavierwettbewerb 2015 in Warschau und vom französischen Preis beim Internationalen Klavierwettbewerb 2016 in Cleveland.

Termin

Das Konzert mit Alexei Tartakovsky findet am Sonntag, 5. März, ab 18 Uhr im Ostflügel der Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden statt. Karten gibt es an der Abendkasse und beim RHEINPFALZ-Ticketservice