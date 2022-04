Unter dem Titel „Böhmische Dörfer sind überall“ steht das Konzert mit dem Pardall-Quartett am kommenden Sonntag, 1. Mai, um 17 Uhr im Weingut Janson-Bernhard in Zellertal-Harxheim.

Nach pandemiebedingter Pause findet erstmals wieder die traditionelle Kammermusiksoirée mit dem Pardall-Quartett als Teil des Kultursommers statt – leicht verfrüht nun: Offiziell wird der Kultursommer Rheinland-Pfalz erst am 6. Mai eröffnet.

„Windrose: Ost“ als Motto

Nach zweijähriger Abwesenheit präsentiert das Quartett in der Kuhkapelle des Weinguts Leoš Janáceks zweites Streichquartett „Intime Briefe“ und Antonín Dvoráks „Amerikanisches Streichquartett“. Das Konzert ist auch der Auftakt der diesjährigen Konzertreihe der Veranstalter Markus Munzinger und Johannes Pardall alias Basurconcert, die sie unter dem Dach des Kultursommers und dem Motto „Windrose: Ost“ auch in Dirmstein (am 6. Juni und 3. Oktober im Sturmfeder’schen Schloss) und Kaiserslautern (am 26. Juni in der Pfalzgalerie) gestalten.

„Auch wenn der Blick gen Osten dieser Tage von Pulverdampf und Kriegsgräueln verdunkelt ist, wollen wir uns auf die Reise begeben – eine Reise, die über Tschechien, Ungarn und Polen bis nach Russland führt, um Hörens- und Lesenswertem eine Chance zu geben, uns einen unverstellten Blick auf die Menschen und Kulturen östlich von uns zu geben“, erläutern der Schlagzeuger Munzinger und der aus Frankenthal stammende Pfalztheater-Bratschist Pardall ihr „Windrose-Ost“-Konzept.

Heimweh und Liebe

Dvoráks „Amerikanisches Streichquartett“ ist während seines dreijährigen USA-Aufenthalts 1893 entstanden. Im Dörfchen Spilville, in dem viele tschechische Einwanderer lebten, entstand eine Hommage an die Heimat, inklusive dem Ruf eines amerikanischen Singvogels, erläutern die Organisatoren. In Janáceks Streichquartett wiederum geht es um die Liebe.

In der Konzertpause gibt es neben Weinen böhmisch inspirierte Gerichte. Karten für 20 Euro (ermäßigt 10 Euro) lassen sich unter 0172-6583690 oder per Mail unter basurconcert@in-kl.de reservieren.