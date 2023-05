Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Umzug der Molche, Frösche und Kröten aus dem Schlossgartenteich ist in vollem Gange. In diesen ersten warmen Tagen, wo der Winterschlaf beendet ist, sollten die Tiere zum Laichen in andere Quartiere umgesiedelt werden, denn der Teich muss dringend saniert werden. Doch jetzt hat ein Amphibienexperte der Pollichia Alarm geschlagen.

Eine „akute Gefährdung der Amphibienpopulationen“ befürchtet Michael Leible von der Kreisgruppe Donnersberg der Pollichia derzeit durch eine Umsiedlungsmaßnahme am Schlossgartenteich