Einige Menschen basteln gerne an ihren Autos herum. Dabei sollten sie aber innerhalb der Richtlinien bleiben. Dass darauf nicht jeder Wert legt, zeigte eine spezielle Tuningkontrolle, die die Polizei Kirchheimbolanden am Wochenende im Donnersbergkreis durchführte. So wurde am Freitag ein 47-Jähriger erwischt, der seine Nebelscheinwerfer mit gelber Tönungsfolie versehen hatte. Bei einem 50-Jährigen stellten die Beamten fest, dass er sogenannte US-Standlichter benutzte, also die Blinklichter auf Dauerleuchten eingestellt waren.

Am späten Sonntagabend wurde ein dunkler Audi kontrolliert, der ein nicht eingetragenes Luftfahrwerk in Kombination mit einer veränderten Reifenkombination eingebaut hatte. Bei allen Fahrzeugen ist laut Polizei durch das Tuning die Betriebserlaubnis erloschen. Alle Fahrzeugführer erwartet neben einem Ordnungswidrigkeitsverfahren mit einem Bußgeld auch eine Vorführung der Fahrzeuge bei einer amtlichen Prüfstelle.