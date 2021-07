Ziemlich naturlastig – oder vielmehr: naturphänomenlastig – ist dieses Mal eine Sammlung von Fotos, die uns unsere Leser über einen diesmal recht langen Zeitraum zugeschickt haben. Vor allem dramatische Wolkengebilde sind gut vertreten. Das liegt natürlich nicht zuletzt daran, dass die Wolken in der jüngsten Vergangenheit auch viel zu tun hatten: Regen machen, lautete die Devise...

Dieses Mal haben wir lange Zeit gesammelt. Einen leuchtend orangefarbenen Mond mailte uns Uwe Nielsen aus Bolanden beispielsweise schon am 28. April. „Gestern Abend war der erste Supermond des Jahres. Riesengroß ging er um 20.30 Uhr über dem Horizont auf“, schreibt er dazu. Die Aufnahme ist ihm so gut gelungen, dass die Mondlandschaft deutlich zu sehen ist. Ganz anders, aber nicht weniger beeindruckend sieht der Mond auf einer Aufnahme von Roland Merz aus Dannenfels aus. „Corona-Mond“ hat er ihn genannt. Warum, ist nicht zu übersehen: Der Mond hat tatsächlich eine Corona, denn nicht alles, was so heißt, ist ein Virus.

Ein Gewitter, das sich gerade über Münchweiler zusammenbraut, zeigt ein Foto, das Gerhard Jendryschik uns am 5. Mai geschickt hat. „Das heutige Wetter hatte einige extreme Gegensätze zu bieten, wie Gewitter und Sonnenschein. So war über dem Energiedorf Münchweiler eine Ansammlung von Unwetterwolken zu beachten gewesen, welche im Kontrast zum Sonnenschein die Machtfülle des Wetters erahnen ließen. Auf der Rückseite dieser Wolkengebilde konnte etwas später auf der Gemarkung Röd eine Farbenvielfalt wahrgenommen werden, welche keine Bedrohung mehr darstellte“, schrieb er dazu.

Auch Irmgard Dülmer-Hirsch aus Orbis ist ein dramatisches Wolkenfoto gelungen. „Heute sah der Himmel faszinierend aus!“, mailte sie uns am 7. Mai. „Wie eine Explosion wirkte die große Wolke. Hoffentlich wird es endlich etwas wärmer, meine Bienen brauchen Wärme und die Sonne! Sie konnten die letzte Zeit überhaupt nicht fliegen“, fügte sie hinzu.

Auf einem Pfingstspaziergang von Bolanden Richtung Weitersweiler gelang Gudrun Stilgenbauer eine beeindruckende Naturaufnahme des Donnersbergs, eingebettet in seine Vorhügellandschaft, und mit einem blühenden Rapsfeld im Vordergrund. Kein Blumenfeld, nur eine einzelne Tulpe hat uns Klaus-Dieter Magsig aus Dreisen geschickt. „Zur Abwechslung mal eine hübsche Mutation – und kein Fake“, hat er dazu geschrieben.

Ein ganzer Blütenteppich ist auf dem Foto von Elfi Burgey aus Weitersweiler zu sehen. Jugendliche der Katholischen Pfarrei Göllheim hatten ihn zu Fronleichnam vor der Kirche St. Nepomuk ausgebreitet.

Und noch einmal Uwe Nielsen: Dem passionierten Naturfotografen ist wieder einmal ein ganz besonderes Motiv vor die Linse gekommen: Im Steinbruch bei Bolanden gibt es in diesem Jahr wieder eine Uhu-Familie! Man muss schon ganz genau hinsehen, um zwei der drei Jungtiere im dichten Bewuchs neben der Mutter zu erspähen.