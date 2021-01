Ob Nebel oder Sonne, Schnee oder Frost – rund um den Donnersberg ist es immer schön! Und wenigstens unsere Natur dürfen wir auch in diesen schweren Zeiten fast uneingeschränkt genießen. Unsere Leser machen regen Gebrauch davon. Ihre Bilder sind wieder „riesig“ – manche im doppelten Sinn.

Riesig ist das Stichwort für Erwin Schottler: Als der Standenbühler morgens aus seinem Hof gefahren ist, hat er einen Blick zum Donnersberg geworfen: Dieser war noch in Nebelschwaden und dunkle Wolken gehüllt, während die Felder zu seinen Füßen bereits im goldenen Morgenlicht erstrahlten. Er sei ausgestiegen, um das „märchenhafte“ Ambiente festzuhalten, so Schottler. Als er anschließend auf das Foto blickte, sei ihm folgendes Zitat eingefallen: „Wenn du den Schatten eines Riesen siehst, beachte den Stand der Sonne.“

Eher winzig war dagegen der Schneemann, den Wilfried Fränkle bei einer Wanderung nahe Teschenmoschel entdeckt hat. Was nichts daran ändert, dass er sich über den Anblick „riesig“ freute. „Vielleicht findet das Schneemännchen einen Platz in ihrer Zeitung“, schreibt der Nußbacher. Das tut es – schließlich sind es ja oft die kleinen Dinge, die einem das Herz aufgehen lassen.

Das gilt ganz sicher auch für den Anblick, den Inge Huber fotografiert hat: die weiße Winterlandschaft in der Abenddämmerung und im Kontrast dazu der untergehende Feuerball über Reichsthal – ein „riesiges“ Panorama.

Das gleiche Foto mit und ohne Nebel

Riesig sind die Unterschiede auf den beiden Fotos, die Andreas Fischer beim Aussichtspunkt „Scharfrück“ oberhalb von Imsbach gemacht hat: „Nebel pur“ herrschte am Tag der ersten Aufnahme – bei genauem Hinsehen ist lediglich in der Bildmitte ein Mobilfunkmast zu sehen, der aus der „Suppe“ herausragt. Am nächsten Tag ist der Falkensteiner nochmal zur gleichen Stelle spaziert –