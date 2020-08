Himmlisch und im wahrsten Wortsinn natürlich: So lassen sich die tollen Motive zusammenfassen, die RHEINPFALZ-Leser einmal mehr in jüngster Zeit fotografiert und für unsere Rubrik „Aufgelesen“ an die Donnersberger Rundschau geschickt haben. Nachfolgend eine Auswahl.

Ein Hingucker ist die Aufnahme von Irmgard Dülmer-Hirsch. Ihr war „der Himmel über Orbis einige Fotos wert“. Aus der richtigen Perspektive betrachtet sei es in der gesamten Umgebung bewölkt gewesen – nur über ihrem Heimatort „strahlend himmelblau“.

Strahlen dürfen auch die Insekten von Christiane Rubner-Schmidt: Die Bolanderin hatte genug von Sprüchen wie „Wann pflegt ihr endlich mal den Vorgarten?“ Deshalb hat sie nun ein wunderschön gestaltetes Holzschild angebracht, dass dieser eben nicht unordentlich, „sondern ein Fünf-Sterne-Wellness-Hotel für alle Insekten“ ist. Mit deren Schutz beschäftigt sich Rubner-Schmidt schon länger, sie beschloss daher, Bienen und anderen Nützlingen eine Bleibe zu geben. Ergebnis: „Ich habe mehrere Insektenhotels in den Bäumen verteilt – und das die kleinen Bewohner ihr neues Zuhause auch finden können, habe ich entschieden, den Vorgarten den Insekten zu schenken.“

Tierisch: Von Hirschkäfer bis Rehkitz

Apropos Tiere: Sie habe es unseren Hobby-Fotografen besonders angetan. Roland Merz aus Dannenfels hat in seinem Garten einen „selten gewordenen Hirschkäfer“ sowie einen Schwalbenschwanz abgelichtet, Arno Mohr aus Unkenbach auf dem Radweg zwischen Obermoschel und Sitters ein Reh mit Kitz. Inge Huber gibt in ihrem Vorgarten Hummeln Nahrung – in Reichsthal sei eben „die Natur noch intakt“.

Zwei Panorama-Bilder runden den Reigen ab: Rita Stabel hat auf der Straße von Biedesheim kommend die Kulisse von Göllheim festgehalten – mit dem Getreidefeld im Vordergrund und dem goldenen Abendlicht von oben. „Für mich der schönste Blick auf meine Heimatgemeinde“, schreibt sie zu dem Bild, das getrost als Kunstwerk bezeichnet werden kann. Ein solches hat auch Hans Vanselow aus Rockenhausen „bei meinen Streifzügen durch die Gemarkung“ beim Fischweiher im Degenbachtal entdeckt: einen Betontisch, den ein in den verschiedensten Farben schillernder Sonnenauf- oder -untergang ziert. Wie lange sich Spaziergänger daran erfreuen können, ist allerdings unklar: „Ob die Farben wasserfest sind, weiß ich leider nicht“, schreibt Vanselow. Immerhin haben wir das Gemälde nun Schwarz auf Weiß – besser gesagt bunt auf Grau – festgehalten.