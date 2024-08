Nach wie vor bekommen wir von unseren Lesern schöne Fotos geschickt. Wir haben ein bisschen gesammelt und wollen Sie jetzt wieder mit ein paar Motiven erfreuen.

Es ist immer wieder erstaunlich, welche interessanten Motive wir von unseren Lesern geschickt bekommen. Großer Beliebtheit, auch bei uns, erfreuen sich nach wie vor Landschaftsfotos sowie Nahaufnahmen aus dem Tier- und Pflanzenreich. Erfreulich ist es dieses Mal, dass die Fotos aus allen Ecken des Donnersbergkreises kommen. Ganz oben, nämlich am Adlerbogen auf dem Donnersberg, ist es Lindsey Cawrey gelungen, gleich drei Gleitschirmflieger zu erwischen, die bei Sonnenschein im blauem Himmel ihre Kreise zogen. Wie auf einem Gemälde zeigt sich der Morgennebel in der Donnersberger Hügellandschaft bei Schweisweiler auf dem Foto von Gerhard Jendryschik. In Rot-, Lila- und Orangetöne getaucht ist der Abendhimmel über Kriegsfeld auf dem Foto von Ronald Mayer. Einen blumig gerahmten Ausblick auf den Donnersberg von der Bolander Gemarkung aus hat uns unsere Leserin Gudrun Stilgenbauer zugeschickt, während es Brigitte Mannert aus Bayerfeld-Steckweiler gelungen ist, eine recht seltene Naturerscheinung, nämlich einen doppelten Regenbogen, vor die Linse zu bekommen.

Drei Gleitschirmflieger kreisen um den Adlerbogen. Foto: Lindsey Cawrey Ein Kormoran sitzt auf einem Baum in Imsbach. Foto: Christian Neudert Ein Hirschkäfer. Foto: Roland Merz Blühende Wiese bei Bolanden mit Donnersberg. Foto: Gudrun Stilgenbauer Morgenreif am Röderhof. Foto: Markus Reisdorff Ein doppelter Regenbogen. Foto: Brigitte Mannert Morgennebel am Reiterhof, Gemeinde Schweisweiler. Foto: Gerhard Jendryschik Abendhimmel über Kriegsfeld. Foto: Ronald Mayer Foto 1 von 8

Flora und Fauna werden ebenfalls wieder abgedeckt. Einen Kormoran, der in alles Selbstverständlichkeit von einem Baum in Imsbach aus in die stahlblaue Weite späht, hat Christian Neudert mit der Kamera eingefangen. Jahreszeitlich gesehen schon etwas älter, nämlich aus dem Februar, ist das Foto vom Morgenreif, der sich auf einem Strauch am Röderhof bei Börrstadt niedergeschlagen hat. Geschossen hat das Foto Markus Reisdorff. Eine faszinierende Nahaufnahme eines Hirschkäfers ist Roland Merz aus Dannenfels gelungen.

Die Serie

In unserer Reihe „Aufgelesen“ bringen wir in unregelmäßigen Abständen Leserfotos mit besonders schönen oder interessanten Motiven. Wenn auch Sie sich beteiligen wollen, schicken Sie Ihre Bilder bitte per E-Mail (Mindestgröße 1 MB) an die Adresse reddonn@rheinpfalz.de. Wir freuen uns, wenn Sie uns auch noch ein paar Zeilen zur Erläuterung schicken und mitteilen, wo Sie wohnen.