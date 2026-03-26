13.000 Euro Schaden sind am Mittwochnachmittag bei einem Auffahrunfall entstanden. Eine 52-Jährige fuhr auf der B47 von Dreisen Richtung Göllheim. An einer Einmündung blieb sie stehen, um – den Schildern entsprechend – anderen Verkehrsteilnehmern Vorfahrt zu gewähren. Der hinter ihr fahrende 19-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 52-Jährigen auf. Sie wurde dabei laut Polizei leicht verletzt und begab sich in medizinische Behandlung. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von rund 13.000 Euro.