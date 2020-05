Am Samstag, gegen 12.30 Uhr, stellte ein Mann sein Fahrrad neben dem gut besuchten Spargelstand in der Bischheimer Straße unverschlossen ab. Als er dann, gegen 12.38 Uhr, damit wegfahren wollte, musste er feststellen, dass jemand das Fahrrad entwendet hatte. Zeugen, die den oder die Diebin mit dem auffällig lackierten Fahrrad gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 06352 911 - 100 mit der Polizei in Kirchheimbolanden Verbindung zu setzen.