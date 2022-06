Am Samstagnachmittag hat die Polizei Rockenhausen ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs gegen 15 Personen eingeleitet, die sich auf dem Geläde des ehemaligen Steinbruchs aufhielten. Wie die Polizei mitteilt, nutzten die Leute das heiße Wetter, um sich in dem vor Ort befindlichen See abzukühlen. Der Aufenthalt in dem unter Naturschutz stehenden Gebiet ist allerdings verboten. Die Polizei betont, dass neben den möglichen strafrechtlichen Konsequenzen ein Besuch des Steinbruchs auch hinsichtlich des Verletzungsrisikos nicht zu empfehlen sei. Das Gebiet sei nur über stark abschüssiges Gelände zu erreichen. Erst im Sommer 2020 sei eine Person beim Versuch, den See zu erreichen, abgestürzt und habe sich schwer verletzt.