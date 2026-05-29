Am Sonntag, 14. Juni, startet in Albisheim die erste Kinderwanderung des Jahres auf dem Spürnasenweg „Gugg e mol“. Unterwegs geht es um die Umwelt.

Kleine und große Spürnasen ab sechs Jahren sind von der Verbandsgemeinde Göllheim eingeladen, die Gegend um Albisheim zu entdecken und zu erforschen. Ziel der Wanderung ist der Wartturm, auf dem Weg dorthin gibt es acht Stationen, die sich den Themen Umwelt- und Naturschutz widmen sowie den Tieren, die rund um den Wartturm leben.

Gemeinsam mit Gästeführer Wolfgang Müller und den Maskottchen des Weges – Rosa, Paul und Fritzi – gehen die Kinder laut VG auf eine spannende Entdeckungsreise. Sie haben dabei die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen und mehr über die Natur und die Tiere der Region zu erfahren. Die Wanderung ist Teil der Aktionswochen der Pfalz-Touristik, „#nadierlich Pfalz“.

Treffpunkt ist am Sonntag, 14. Juni, um 9.30 Uhr am Wanderparkplatz bei der Weinlounge in Albisheim. Eltern und Sorgeberechtigte werden gebeten, die Kinder zu begleiten. Die Wanderung dauert etwa zwei Stunden, die Teilnahme ist kostenfrei. An wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk sollte gedacht werden. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich per E-Mail an tourismus@vg-goellheim.de oder telefonisch unter 06351 490981.