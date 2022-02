Auch Blitz und Donner sind nicht ausgeschlossen: In der beginnenden Woche ist weiterhin mit Wetterkapriolen zu rechnen. Wenn sich der Sturm verzieht, wird es zur Wochenmitte hin recht mild, das Thermometer erreicht zweistellige Werte. Danach wird’s mal kurz winterlich. Die Temperaturen fahren Achterbahn.

Zu Wochenbeginn überqueren uns noch die Schlechtwettergebiete ostwärts wandernder Sturmtiefs. Die anfangs zu uns strömende mäßig kalte Nordmeerluft wird bald wieder durch mildere Atlantikluft ersetzt. Zu Wochenmitte sorgt kurzer Hochdruckeinfluss für eine vorübergehende Wetterberuhigung, bevor am Donnerstag und Freitag neue Störungen eines Nordmeertiefs mit kälterer Luft bis in unsere Region vordringen. Am Wochenende platziert das Azorenhoch dann voraussichtlich einen stabileren Ableger in Mitteleuropa.

Vorhersage

Montag: Bei sehr ruppigem Wind dominieren die Wolken und es fällt gelegentlich Regen oder es treten Schauer auf. In der etwas kälteren Luftmasse können sich einige Schneeflocken oder Graupelkörner unter die Tropfen mischen. Vereinzelt kann es dann auch mal blitzen und donnern. Zwischendurch blinzelt für kurze Zeit die Sonne hervor.

Dienstag: Heute gibt es zunächst eine nicht unfreundliche Mischung aus kurzen sonnigen Phasen und durchziehenden Wolkenfeldern. Gegen Abend gewinnen aber die Wolken wieder die Oberhand und lassen es anschließend gelegentlich tröpfeln. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag etwas an. Der Wind bleibt nach wie vor spürbar, aber nicht mehr ganz so böig wie an den Vortagen.

Mittwoch: Nach dem Abzug letzter Restwolken am Morgen scheint für längere Zeit die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen von Westen neue Wolkenschleier auf. Bei abnehmendem Wind wird es angenehm mild.

Donnerstag: Mit wieder auflebendem Wind werden die Wolken kompakter und bis zum Abend können von Westen her einige Schauer aufziehen. Zuvor können die Temperaturen aber nochmals in den zweistelligen Bereich klettern.

Weiterer Trend

Am Freitag wird es kälter. Neben einigen Aufheiterungen können örtliche Schneeregen- und Graupelschauer niedergehen. Am Samstag und Sonntag scheint häufiger die Sonne und es bleibt trocken. Die Temperaturen halten sich allgemein im einstelligen Bereich auf. Nachts muss mit leichten Frösten gerechnet werden.