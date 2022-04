In seinem Buch „Auf Wiedersehen Herr Lehrer“ lässt Egon Busch aus Rockenhausen die Zeit der ehemaligen kleinen Dorfschulen wieder erstehen. Das Unterrichtsgeschehen steht im Mittelpunkt, aber es geht auch um örtliche Besonderheiten, die das Schulgeschehen beeinflussten, zum Beispiel um gewisse Traditionen, die Eigenheiten der jeweiligen Schulhäuser, der Dienstwohnungen und Sportanlagen. Die Lehrer mussten mit vielen Unzulänglichkeiten zurechtkommen. „,Auf Wiedersehen, Herr Lehrer!’: So verabschiedeten sich damals an jedem Tag die Schulkinder, und sie wussten ganz genau, dass sie ihn am nächsten Tag hier in der Schule wieder sehen würden“, schreibt Egon Busch zu seinem Werk.

Doch in den 1960er Jahren habe die Gesellschaft eine ganze Ära, nämlich die der kleinen Dorf-und Hofschulen und die der Landschullehrer und -lehrerinnen, verabschieden müssen – mit einem Auf Nimmerwiedersehen. „Denn diese Epoche, die mehrere Jahrhunderte gedauert hatte, war endgültig vorbei und würde auch nie wieder kommen“, schreibt Busch. Er selbst hat als Lehrer gearbeitet. Geschrieben wurde dieses Werk vor allem für diejenigen Leserinnen und Leser, die die Zeit der kleinen Landschulen noch erlebt haben. Es hat 112 Seiten, kostet 9,90 Euro und ist im Ohetaler Verlag erschienen.