Vermutlich in der Nacht auf Donnerstag haben bislang unbekannte Täter in der Rockenhausener Bezirksamtsstraße die Heckscheibe eines schwarzen Audi 4 eingeschlagen. Der Wagen war auf dem Parkplatz der Verbandsgemeinde-Verwaltung abgestellt. Da einer der hinteren Türen offenstand, geht die Polizei davon aus, dass der Wagen durchsucht worden ist. Gestohlen wurde aber nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Außerdem ist an der Zufahrt zum Parkplatz eine Absperrkette beschädigt worden, was wohl in Zusammenhang mit dem Aufbruch stehen dürfte. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.