Ein 54-jähriger Mann aus Rockenhausen ist auf den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters seiner kontoführenden Bank hereingefallen – der Irrtum hat ihn 4800 Euro gekostet. Der Anrufer hatte am Montagvormittag behauptet, er sei in der Sicherheitsabteilung der Hausbank des Opfers tätig. Durch geschickte Gesprächsführung habe er den Kontoinhaber dazu bewegen können, persönliche Zugangsdaten herauszugeben und eine Überweisung zu veranlassen, berichtete die Polizei. Nach Beendigung des Telefonats kam dies dem Geschädigten jedoch komisch vor, so dass er sich mit seiner Bankfiliale in Verbindung setzte und der Schwindel aufflog. Er erstattete umgehend eine Betrugsanzeige bei der Polizei– zu diesem Zeitpunkt war das Geld vom Zielkonto jedoch bereits weiter transferiert.