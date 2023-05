Nordpfälzer Klänge in südfranzösischer Kulisse: Eine Woche lang ist die Gesangvereinskapelle Rockenhausen derzeit in der Provence rund um die Partnerstadt Rognac auf Tour. Dabei geben die beiden Orchester des Vereins der einheimischen Bevölkerung bei zwei Auftritten Kostproben ihres Könnens.

Allen voran beim offiziellen Empfang der Stadt Rognac am Alten Rathaus, in dessen Verlauf die gastgebende Bürgermeisterin Sylvie Miceli-Houdais und der Rockenhausener Stadtchef Michael Vettermann – gerade angesichts der aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt – die Bedeutung der Jumelage und der seit fast 50 Jahren bestehenden Freundschaft der beiden Städten betonten. Die Musikerinnen und Musiker aus Deutschland haben die Zeremonie mit der Europahymne und den beiden Nationalhymnen feierlich begleitet.

Das Jugendorchester beim Konzert in Rognac. Foto: Knoll

Nachdem die rund 25 Aktiven des Jugendorchesters, dirigiert von Annika Geib, mit Stücken wie „Eye of the Tiger“, „Line up“ oder „Shot up and dance“ ihr Talent unter Beweis gestellt hatten, unterhielt das Erwachsenen-Ensemble unter Leitung von Heiko Opp die rund 200 Gäste drei Stunden lang mit einem bunten musikalischen Mix, der offenkundig den Nerv des begeisterten Publikums traf. Das Repertoire reichte dabei von traditioneller Marsch- und symphonischer Blasmusik über Pop-Klassiker bis hin zu Schlagern – gesanglich gekonnt begleitet von Cedric Cullmann und Sarah Garbe. Am Ende durften die etwa 35 Akteure erst nach mehreren Zugaben ihre Instrumente einpacken und wurden von den Besuchern mit minutenlangem Applaus gefeiert.

Am Donnerstag wird das Orchester in dem Örtchen Les Baux de Provence ein weiteres Mal musizieren, ehe die 85-köpfige Delegation am Freitag die Heimreise nach Deutschland antritt. Dann liegen hinter den Teilnehmern zahlreiche Programmpunkte, von den beiden Freundeskreisen aus Rockenhausen und Rognac, besonders aber von Michaela Schläfer mit großem Engagement organisiert. Sei es bei der Fahrt mit dem Bimmelbähnchen durch Marseille oder beim Besuch der Insel Frioul: Wo die Nordpfälzer Reisegruppe auch auftaucht, macht sie optisch und akustisch auf sich aufmerksam – mit den eigens angefertigten Tour-Shirts, mit La Ola oder mit dem lautstarken Schlachtruf „Zickezackezickezacke“. Eindruck hinterlässt die Rockenhausener Kapelle in der Provence aber vor allem durch ihr musikalisches Können.