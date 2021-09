Leicht verletzt worden ist ein Taxifahrer am Donnerstag bei einem Unfall im Kreisel in der Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee. Der 40-Jährige war nach Polizeiangaben im Kreisverkehr unterwegs, als er verkehrsbedingt anhalten musste. Das hat ein nachfolgender 65-jähriger Autofahrer zu spät bemerkt und ist mit seinem Pkw auf das Taxi geprallt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Wagen des Verursachers musste abgeschleppt werden.