Sie tragen keine Uniform, agieren unauffällig, sind aber jederzeit bereit einzugreifen: Was die Polizisten bei der Jugendschutzkontrolle am Abend und in der Nacht erleben.

Freitagabend, 18.30 Uhr. Draußen ist es noch hell, doch der Einsatz hat längst begonnen. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden sind schon eine Weile zur Jugendschutzkontrolle unterwegs, während für viele andere das Wochenende gerade anfängt.

An diesem Abend sind zwei Teams mit jeweils vier Einsatzkräften im Stadtgebiet auf Tour. Mit dabei sind zwei Polizeihauptkommissarinnen aus der Jugendsachbearbeitung, eine Polizeikommissarin vom Bezirksdienst und eine Mitarbeiterin des Kommunalen Vollzugsdiensts. Ihr Ziel ist es, Orte aufzusuchen, die bei Jugendlichen besonders beliebt sind, um zu prüfen, ob dort Alkohol, Zigaretten oder ähnliche Produkte für Minderjährige zugänglich sind. Solche Kontrollen erfolgen mehrmals im Jahr, vor allem bei größeren Veranstaltungen wie dem Residenzfest und dem Maimarkt. Alkohol für Kinder unter 14 Jahren ist tabu; 14- und 15-Jährige dürfen Bier oder Wein nur in Begleitung ihrer Eltern trinken, erst ab 16 ist das auch ohne diese erlaubt.

Ein Team ist in Zivil unterwegs. Foto: Amanda Magalhães Zitta

Polizeihauptkommissarin Carolina Glaß kennt die Situationen aus langjähriger Erfahrung: „Gerade bei unter 14-Jährigen kommt es oft vor, dass Familie oder ältere Freunde den Alkohol besorgen. Wenn wir das feststellen, schreiten wir ein.“ Sie und ihre Kollegen könnten über gesundheitliche Risiken aufklären, daneben bleibe jedoch vieles im privaten Umfeld – und damit in der Verantwortung der Eltern.

In Zivil an bekannten Treffpunkten

Bevor es für die Polizisten auf die Straße geht, bespricht das Bevor es für die Polizisten auf die Straße geht, bespricht das Team im Sozialraum der Polizeiinspektion den Ablauf des Abends. Die vier Beamtinnen gehören an diesem Tag zur zivilen Einheit, sind also in Alltagskleidung unterwegs, um möglichst unauffällig agieren zu können. Unter ihrer weißen Bluse rückt Glaß eine schwere Schutzweste zurecht. „Die tragen wir zu unserem eigenen Schutz“, sagt sie. Alkohol könne Situationen schnell kippen lassen. „Wenn es eskaliert, dann meist sehr plötzlich.“

Viele der Jugendlichen, die die Beamtinnen ansprechen, sind ihnen bereits bekannt – ebenso wie die Treffpunkte. Dennoch rechnen sie an diesem Abend mit einem eher ruhigen Einsatz. Das gute Wetter könnte zwar viele Menschen nach draußen locken, doch ein Spiel des 1. FC Kaiserslautern dürfte einen Teil der Szene eher ins Stadion ziehen.

Los geht es zunächst mit einer Streifenfahrt, ein Großteil der Kontrolle erfolgt dann später zu Fuß. Erste Station sind die Bänke an der Stadthalle, ein beliebter Treffpunkt, besonders an warmen Tagen. Schon von Weitem sind einige Jugendliche zu erkennen. Die Kontrolle verläuft routiniert: Name, Alter und die Frage, ob die Eltern wissen, wo sie sich aufhalten. Die etwa zwölfjährigen Kinder wirken entspannt. Sie kennen die Situation bereits und sind an diesem Abend schon von anderen Einsatzkräften angesprochen worden. Das vierköpfige Team zieht weiter.

Wenn Kinder die Polizei fürchten

Noch bevor die Kontrolle im ersten Supermarkt beginnt, fällt den Beamtinnen auf dem Parkplatz etwas auf. Fast gleichzeitig bleiben ihre Blicke hängen: ein Auto, ein Vater, zwei kleine Kinder auf der Rückbank – und nur ein Kindersitz. Das sehe man irgendwann sofort, sagt eine Hauptkommissarin. Die Jugendschutzkontrolle wird dann kurz zur Verkehrskontrolle. „In solchen Fällen muss entweder jemand kommen und das zweite Kind mit einem passenden Sitz abholen – oder der Sitz wird hier im Supermarkt gekauft“, sagt die Polizistin dem Mann. Dieser zeigt sich kooperativ, händigt seine Dokumente aus und greift zum Handy. Während er telefoniert, kippt die Stimmung. Das jüngere Kind beginnt zu weinen.

Kontrolliert wird gerne in der Nähe von Einkaufsmärkten. Foto: Amanda Magalhães Zitta

„Du musst keine Angst haben, alles ist in Ordnung“, sagt Glaß ruhig und geht auf Augenhöhe. Solche Reaktionen seien nicht ungewöhnlich, erklärt ihre Kollegin. Deshalb gehen die Beamtinnen regelmäßig in Schulen, erklären ihre Arbeit und versuchen, Vertrauen aufzubauen.

Wenige Minuten später trifft die Mutter ein. Die Situation klärt sich schnell, die Familie muss mit einem Bußgeld rechnen – fährt am Ende aber sicher nach Hause. Erst danach geht es zurück zum eigentlichen Auftrag.

Ruhige Kontrollen, neue Trends

Im Supermarkt bleibt die Kontrolle ruhig. Zwischen den Regalen wandern die Blicke aufmerksam. „Man sieht sofort: Da steht jemand mit einer Flasche, aber die Eltern sind dabei. Dann ist das erstmal in Ordnung“, sagt Glaß. Oft werde die Polizei ohnehin erst gerufen, wenn es konkrete Probleme gibt. Als die Beamtinnen wieder nach draußen treten, ist das zweite Team bereits auf dem Parkplatz – in Uniform und deutlich sichtbarer.

Einige Jugendgruppen werden angesprochen, reagieren meist gelassen. Nur ein etwa 15-jähriges Mädchen wirkt angespannt. Das komme nicht oft vor, aber nervös zu werden, wenn man plötzlich der Polizei gegenüberstehe, sei in gewisser Weise normal, sagt eine Beamtin. Deutlich sei an diesem Abend auch ein anderer Trend: Klassische Zigaretten verlören unter Jugendlichen an Bedeutung, sie seien fast vollständig durch Vapes ersetzt worden, sagt Monika Neumann vom Kommunalen Vollzugsdienst. Erst vor zwei Wochen seien in der Nähe des Café „Mandala“ zwei Vapes bei Minderjährigen sichergestellt worden.

Auffällig ist im Verlauf des Abends auch etwas anderes: In Kirchheimbolanden ist die Polizei kaum anonym. Viele Beamtinnen und Beamte leben zwar nicht in der Kleinen Residenz, doch in einer Kleinstadt bleibt man selten unerkannt. Man werde trotzdem auf der Straße erkannt, sagt eine der Polizistinnen. Mehr Anonymität würde vor allem außerhalb des Dienstes ein größeres Sicherheitsgefühl im privaten Leben geben.

Belästigung im Vorbeifahren

Die meisten Begegnungen verlaufen ruhig. Doch dann passiert etwas. Ein Auto fährt vorbei. Ein junger Mann beugt sich aus dem Fenster und ruft etwas in Richtung der Gruppe. Der genaue Wortlaut bleibt unklar, doch der Tonfall ist eindeutig. Für einen Moment entsteht Stille. Dann ein kurzer Blickwechsel unter den Frauen. Was der Mann nicht weiß: Er ruft einer Gruppe von vier Polizistinnen hinterher. Die zweite Streife, nur wenige Fahrzeuge dahinter, reagiert sofort. Nach kurzer Abstimmung nehmen die Beamten die Verfolgung auf – was herauskommt, bleibt unklar. „Irgendwas mit ,Tussi’“, sagt eine der Polizistinnen später.

Solche Situationen lassen sich unter dem Begriff „Catcalling“ einordnen – also verbale Belästigungen im öffentlichen Raum. Eine klare statistische Erfassung gebe es dafür nicht. Nach Angaben der Polizei Kirchheimbolanden handelt es sich dabei um keinen eigenen Straftatbestand. Der Begriff umfasst ein breites Spektrum unerwünschter Handlungen, das von anzüglichen Bemerkungen bis hin zu strafrechtlich relevanten Tatbeständen wie Beleidigung oder Nötigung reichen kann. Jeder angezeigte Vorfall werde einzeln geprüft.

Fehlende Orte für die Freizeit

Erst in der Nacht steht das Dienstende an. Auf dem Rückweg zur Dienststelle fährt die Streife noch einmal an der Stadthalle vorbei. Hauptkommissarin Glaß erkennt einen jungen Mann auf der Straße und lehnt sich lächelnd aus dem Fenster. „Gibt es heute Abend Grillen?“ Nach einem kurzen, freundlichen Austausch setzt die Streife ihren Weg fort. „Wir kennen uns seit ein paar Jahren“, sagt sie später. Früher war sie eine der Jugendlichen, die dort ihre Zeit verbrachten.

Diese Nähe ist typisch – und ambivalent zugleich. „Es gibt hier einfach nicht viele Orte, an denen sich Jugendliche sinnvoll aufhalten können“, sagt die Beamtin. Der Verlust sogenannter „Third Places“ ist überall Thema, öffentliche Räume wie Cafés, Bibliotheken oder Treffpunkte neben dem Zuhause und der Schule. In kleineren Städten zeige sich das Problem oft noch direkter, so die Ordnungshüterinnen: Es fehle schlicht an Alternativen in der Stadt.

Die Serie

Das ist der dritte Teil unserer Serie „Wenn alles schläft“. In den nächsten Wochen lesen Sie in unregelmäßigen Abständen Nachtschicht-Geschichten und Reportagen darüber, was in der Dunkelheit rund um den Donnersberg so los ist. Wer arbeitet eigentlich, wenn alle anderen schlafen? Was passiert nachts in Hotels, Kneipen und 24-Stunden-Fitnessstudios oder an der Tankstelle? Wir besuchen die Polizeiwache, gehen mit einem Jäger auf die Pirsch und nehmen Sie mit in die Notaufnahme des Krankenhauses. Unsere Reporter sind nachts putzmunter und stundenlang unterwegs, sie tauchen in fremde Welten ein, besuchen Menschen, die sich für die Gesellschaft die Nacht um die Ohren schlagen. Im vorigen Teil zeigte eine Nacht im Art-Hotel Braun, wie automatisiert die Zukunft der Hotellerie sein kann.