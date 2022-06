Donnerstag und Freitag kann es örtlich heftige Regenfälle geben. Doch dann erwartet uns erneut ein sommerliches Wochenende.

Zunächst dominiert dank eines leichten Hochdruckeinflusses freundliches Sommerwetter. Zum Freitag überquert von Westen her eine Störungszone die Region. Dabei können sich in schwülwarmer Luft zum Teil kräftige Schauer und Gewitter formieren. Im Anschluss legt sich von Frankreich kommend ein neues Hoch über Mittel- und Osteuropa. Es sorgt für ein sommerliches Wochenende mit reichlich Sonnenschein. In der Nacht auf Montag breitet sich dann von Südwesten neue Gewitterluft aus.

Vorhersage

Donnerstag: Der Tag startet mit blauem Himmel und reichlich Sonnenschein. Die Luft heizt sich dadurch am Nachmittag auf warme bis heiße Sommerwerte auf. Später werden die Wolken zahlreicher, dunkler und bedrohlicher – ab dem Abend bis in die Nacht hinein muss mit Regengüssen und Gewittern gerechnet werden. Diese können lokal kräftig ausfallen und mit Platzregen oder Hagel einhergehen. Außerdem kann es zu starken Windböen kommen.

Freitag: Zunächst dominieren die Wolken und bringen stellenweise noch etwas Regen oder kleinere Schauer. Im Tagesverlauf verziehen sich die Regenwolken und machen häufiger der Sonne Platz. Bei spürbarem Wind gehen die Temperaturen im Vergleich zum Vortag zurück.

Samstag: Nach einer zum Durchlüften geeigneten Nacht verwöhnt uns tagsüber von früh bis spät die Sonne. Die Temperaturen steigen an.

Sonntag: Bis zum Nachmittag strahlt verbreitet die Sonne, dazu wird es hochsommerlich warm. Im Tagesverlauf trübt sich der Himmel allmählich ein, und in der Nacht auf Montag drohen neue Schauer und Gewitter mit Abkühlung.

Weiterer Trend

Am Montag und Dienstag geht es wechselnd wolkig mit einigen Regenfällen, Schauern und vereinzelten Gewittern weiter. Ab Mittwoch wird es voraussichtlich wieder freundlich und sommerlich.