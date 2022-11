Ein Höhepunkt des Musikjahres der Stadt Kirchheimbolanden steht am kommenden Sonntag auf dem Programm. Clara und Marie Becker sind am 20. November mit einem Klavier-Recital erneut zu Gast in der Kleinen Residenz.

Das Klavierduo wird in der Stadthalle an der Orangerie in Reihe „Musiken“ ein anspruchsvolles Programm an zwei Steinway D-Flügeln präsentieren. In diesem Jahr spielen die Zwillingsschwestern erstmals seit 2019 wieder in ihrer Heimatstadt. In den beiden vergangenen Jahren hatten ihre Auftritte innerhalb des Festivals Neue Musik in Rockenhausen stattgefunden. Jährlichen Auftritten in ihrer Donnersberger Heimat sind die Schwestern seit Beginn ihrer internationalen Karriere treu geblieben, sie werden Ende dieser Woche in ihrem Geburtsort erwartet. In diesem Frühjahr haben die Pfälzerinnen ihren Lebensmittelpunkt nach Hamburg verlegt.

Umfangreiche Reisetätigkeiten und Auslandsaufenthalte sind zum festen Bestandteil im Leben des Duos geworden. Bereits 2021 war ein geschäftiges Jahr für die Schwestern. So wurden sie auch erneut ausgezeichnet, unter anderem als Preisträgerinnen der französischen „Académie Ravel“.

Studien und Projekte

2022 stand für Clara und Marie Becker von Beginn an im Zeichen vieler Auftritte, aber auch weiterer Etappen ihrer Studien sowie neuen Projekten. Im Mai hielten sie sich für eine Konzertreise durch mehrere Städte an der US-amerikanischen Westküste auf. Daran schloss sich ein bis Anfang Oktober währender Aufenthalt in Boston an, wo sie sich intensiv der Vorbereitung eines neuen Kapitels ihrer musikalischen Ausbildung widmeten. Im direkten Anschluss reisten die Schwestern schließlich nach Florenz, um dort die Abschlussprüfung ihrer Studien bei Bruno Canino abzulegen.

Im Juni fand ein gemeinsamer Auftritt mit den französischen Labèque-Schwestern bei den Dresdner Musikfestspielen statt. Die Französinnen sind seit vielen Jahrzehnten in der Klavierwelt eine Institution und mittlerweile auch persönliche Mentorinnen für die beiden Kirchheimbolanderinnen. Katia und Marielle Labèque hätten ihnen mit ihrer weitreichenden Erfahrung auch dazu geraten, sich als Duo ausbilden zu lassen – entgegen der gängigen Empfehlung, diesen Weg erst einmal als Solistin zu gehen. Auch stehen Clara und Marie Becker mit dem ebenfalls in der Musikwelt namhaften Klavier-Schwesternduo Isabelle und Florence Lafitte in Paris in Kontakt.

Programm mit Mendelssohn

Durchgängig waren die Schwestern in diesem Jahr terminlich stark eingebunden und auch medial präsent. Neben größeren Auftritten beim SWR sowie dem NDR erschien ein Porträt im renommierten britischen „BBC Music Magazine“. Und 2023 wirft ebenfalls seine Schatten voraus: Hier sind die Virtuosinnen unter anderem mit der Uraufführung eines Werkes von Pauchi Sasaki verpflichtet worden.

Am Sonntagabend will das Duo seinem Publikum in der Heimat wieder ein anspruchsvolles Programm präsentieren. Hier darf man sich unter anderem auf eine Aufführung von Werken von Wagner, Mendelssohn, Rachmaninow und Stravinsky freuen.

Termin

Klavierkonzert mit Clara und Marie Becker, Sonntag, 20. November, 18 Uhr, Stadthalle an der Orangerie, Kirchheimbolanden. Karten an der Abendkasse und online auf dieser Seite.