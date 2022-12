Am 12. Dezember ist ein Auto auf die Gegenfahrbahn geraten, als es gegen 6.20 Uhr von Rittersheim in Richtung Kirchheimbolanden auf der L386 unterwegs war. In Höhe der Abfahrt Bischheim touchierte der Wagen nach Angaben der Polizei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Das interessierte den Unfallverursacher aber anscheinend wenig, denn er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen können sich unter 06352 911-2700 bei der Polizei Kirchheimbolanden melden.