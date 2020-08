Eisenberg: Was fleucht und kreucht denn da? Welche Lebewesen gibt es im Eisbach? Biologe Michael Leible hat junge Naturdetektive auf eine spannende Exkursion mitgenommen. Ein Spaziergang mit vielen Überraschungen. Und der Erkenntnis, dass sogar Krebse im Eisbach schwimmen.

An diesem Nachmittag dreht sich alles ums Entdecken, Erforschen und Erfahren. Michael Leible kennt sich mit den Besonderheiten des rund 900 Meter langen renaturierten Teilstücks des Eisbachs zwischen Eisenberg und Ebertsheim gut aus. Immerhin darf er mit seiner Ausnahmegenehmigung die Tier- und Pflanzenwelt dort untersuchen und begleiten.

Seine Ergebnisse und die Entwicklung kartiert er. In diesem Bereich tut er das bereits seit drei Jahren und stellt seit der Renaturierung im vergangenen Jahr einen großen Unterschied fest: Die Natur ist wieder zurückgekommen.

Amphibien und Reptilien sind das Steckenpferd des Eisenbergers, der im Fachausschuss des Nabu Rheinland-Pfalz (Naturschutzbund) Mitglied ist. Und davon profitieren die rund 20 Kinder im Alter zwischen sieben und elf Jahren, die am Ferienprogramm des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) und der Evangelischen Jugend Eisenberg teilnehmen.

„Vor gar nicht allzu langer Zeit war hier, wo wir stehen, alles Acker. Es ist sozusagen eine neue Landschaft entstanden und der erste Sommer für einige Amphibien, die hier nun wohnen. Wir haben den Bach und auch Stillgewässer. Beides ist für die Natur wichtig“, erklärt Leible, der zuvor die Temperatur in beiden Gewässern gemessen hat und sagt: „Der Bach hat eine Temperatur von 20 Grad, das Stillgewässer ist um zehn Grad wärmer.“ Dies sei toll zum Schwimmen, findet ein Mädchen. Auch die Wechselkröte, die sich angesiedelt und sich sogar schon fortgepflanzt habe, sehe das so. Die Teichkröte fühle sich hier zudem wohl, weiß der Naturforscher.

„Gibt es hier auch Krebse?“, möchte ein Junge wissen. Und dann geht die Expedition richtig los. Leible holt einen Kescher, erzählt, dass auch Krebse im Eisbach leben und geht mit einer Gruppe ans Stillgewässer, während seine Frau Bärbel Leible und Andrea Valentin aus Ebertsheim, die an der Planung des Renaturierungsabschnittes beteiligt war, mit weiteren Kindern den Bach erkunden. Vorsichtig schüttet Leible eine Wasserprobe in einen Behälter. Mithilfe einer Lupe sind die Kleinstlebewesen deutlich zu erkennen: „Das, was ihr hier sehen könnt, sind Mückenlarven und auch Zuckmücken haben wir gefangen.“ Dem zwölfjährigen Sven gefällt die Erkundungstour. „Ich möchte auch mal etwas selbst fangen“, erzählt der Junge und erhält wie auch andere Kinder einen kleinen Becher, um Wasser einzufüllen.

Dem Biologen ist es wichtig, bereits Kinder an die Natur heranzuführen, um Interesse zu wecken. „Ich finde, dass im Biologieunterricht das Thema zu wenig behandelt wird. Es geht hier mehr um andere Bereiche wie beispielsweise Genetik.“

Ein Paradies für Insekten

Damit der Ausflug, der eine Wanderung entlang des Eisbaches bis nach Ebertsheim beinhaltet, nicht so schnell in Vergessenheit gerät, bekommt jedes Kind ein kleines Heft überreicht. „Hier könnt ihr eure Entdeckungen und Erfahrungen schriftlich festhalten“, sagt Leible. Mehrere Stationen auf dem Weg mit unterschiedlichen Aufgaben warten auf die jungen Naturdetektive. Auf dem Weg zum Piratenschiff nach Ebertsheim sollen sie sich die Pflanzen genauer anschauen und in ihrem Buch ankreuzen, wenn sie das Weidenröschen entdeckt haben. Damit auch jeder weiß, wie diese Pflanze ausschaut, gibt es Bilder dazu. Wie kerzengerade der Bachlauf vor der Renaturierung verlaufen ist, verdeutlicht Leible anhand einer Skizze.

Nun schlängle er sich durch die Landschaft und sei auch für Insekten ein wahres Paradies. „Hier fliegt eine Libelle“, stellt ein Mädchen fest und beobachtet das fliegende Tier, das sich gerade in den Gräsern des Biotops niederlässt. „Die spüren das Wasser“, so der Biologe.

Landschaftsplanerin Gisela Valentin schätzt das Engagement von Leible, der seine Erkenntnisse an Kinder und Erwachsene weitergibt.

Sie kennt das Renaturierungsgebiet gut und weiß, wie wichtig es ist, die unterschiedlichen Arten von Lebewesen dort benennen zu können. „Eine Kartierung ist die Grundlage aller Planungen“, sagt Valentin.