Eigentlich würde an diesem Wochenende in Göllheim das Torbogenfest gefeiert. Das ist nun der Pandemie zum Opfer gefallen – aber nicht ganz: Die kulturellen Akzente sind geblieben, darunter die Ausstellung in der Kulturscheune, diesmal mit Fotografien von Katharina Elsinger. Am Mittwoch war Vernissage.

Die Vernissage zur Ausstellung „Licht-Blicke – Fotografien von Katharina Elsinger“ im weitläufigen Hof der Göllheimer Kunstscheune war hervorragend besucht, über 80 Gäste hatten sich eingefunden, um die Fotografien der Kirchheimbolander Künstlerin und Dichterin Katharina Elsinger zu sehen.

„Sehnsucht nach Kulturveranstaltungen“

„Das Wetter ist wie jedes Jahr am Torbogenfestwochenende hervorragend, und auch, wenn wir in diesem Jahr coronabedingt kein Torbogenfest feiern können, freuen wir uns trotzdem sehr, mit der ’Göllheimer Sommernacht’ wenigstens eine kleinere Veranstaltung in Göllheim durchführen zu können“, eröffnete Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller seine Rede zur Ausstellungseröffnung. „Und an dem Andrang heute Abend sieht man, dass Sehnsucht nach Kulturveranstaltungen herrscht – das freut uns natürlich sehr.“

Auch Doris Bugiel, die erste Vorsitzende des Göllheimer Kulturvereins, zeigte sich begeistert und dankbar über das Ende der coronabedingten Kulturzwangspause und betonte, wie wichtig es in diesen Zeiten sei, Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. Ein kleiner Anfang sei die Ausstellung.

Blick fürs Detail

„Sie werden heute Abend nicht nur Bilder sehen, sondern Sie können den Erzählungen des scheinbar Unscheinbaren lauschen“, so eröffnete Doris Bugiel dann ihre Rede über die Fotografien von Katharina Elsinger. In der Tat sind die Motive, die im Fokus von Katharina Elsingers Arbeiten stehen, Dinge, die man zwar wahrnimmt, aber selten genauer anschaut: Wasserpfützen, Uferbereiche von Flüssen und Seen, die Blüten von Küchenschellen und Türkenbuntlilien, Gesteinsformationen oder architektonische Details eines Kirchenportals.

Besonders ist dabei, dass sie ihre Fotos weder nachbearbeitet noch Details herauszieht, um sie zu vergrößern: Das Bild entsteht in der Tat genauso, wie Katharina Elsinger es später auch zeigt. Darin zeigt sich ihr Auge fürs Detail, für die „kleinen Dinge“ und auch eine scharfe Beobachtungsgabe, die im wahrsten Sinne des Wortes „Augenblicke“ einfängt: die Wasserspritzer, die die Gummistiefel eines kleinen Mädchens in die Luft schicken, als sie in eine Pfütze springt. Oder das Farbspiel auf den verschieden bewegten Wasseroberflächen eines Flusses, die die Strahlen der untergehenden Sonne so unterschiedlich zurückwerfen, dass die eine Stelle golden leuchtet, während die andere in kühles Grau und Blau getaucht zu sein scheint. Oder die Nahaufnahmen einer Küchenschelle, die überraschend viele Details der Blüte offenbaren und „in jedem Stadium ihres Werdens und Vergehens von einer eigenen Schönheit geprägt“ sind, wie Doris Bugiel ausführte.

Von Augenblicken zu Lichtblicken

Besonders ist auch die schon fast philosophisch anmutende Bilderserie, die eine im Wasser schwebende Plastiktüte zeigt. „Die Ungeheuerlichkeit dieser Umweltverschmutzung ist wie ausgeblendet, denn die Tüte wiegt sich ganz leicht in den Wellen, engelhaft aufgebauscht, fast einem Weltfremden Wesen gleich“, so Doris Bugiel.

Am Schluss der Eröffnung ergriff auch die Künstlerin selbst noch das Wort und las den Gästen ein kurzes Gedicht vor, in dem es unter anderem hieß: „Manche Augenblicke werden Lichtblicke für mich, echte Glücksstücke.“ Ihre Fotos fangen diese Augenblicke treffend ein.

