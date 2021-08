Das Geld soll dorthin, wo es am dringendsten gebraucht wird. Und zwar schnell und ohne bürokratische Hürden. Das haben sich die Donnersberger Initiative für Menschen in Not, der Lions Club Winnweiler und die Feuerwehr Kirchheimbolanden vorgenommen. An Unterstützern fehlt es ihnen nicht.

Im Spenden verteilen hat die Donnersberger Initiative für Menschen in Not bereits Erfahrung. „Wir haben nach dem Hochwasser im Moscheltal im Jahr 2014 rund 1,2 Millionen an die Menschen weitergegeben“, sagt der Kassenwart der Initiative, Claus-Jürgen Baaden aus Stetten. Auch damals habe man nach dem Vorsatz gehandelt, dass das Geld für die Öffentlichkeit klar nachvollziehbar eingesetzt wird. „Wir fahren auch jetzt nicht in die Eifel und öffnen einfach den Geldbeutel“, so Baaden. Zuvor werde man sich genau darüber informieren, wo die Unterstützung am dringendesten gebraucht wird. Vorstellbar wäre beispielsweise, dass man eine öffentliche Einrichtung wie eine Kita und zudem Privatleute unterstützt, die von der Flutkatastrophe hart getroffen wurden. „Man muss bedenken, dass nicht jeder, der jetzt Hab und Gut verloren hat, entsprechend versichert ist“, so Baaden. Manche Menschen stünden jetzt tatsächlich vor dem Nichts.

Mehr als 165.000 Euro sind mittlerweile auf dem Konto der Initiative für die Flutopfer eingegangen. Kontakte in die Region gebe es bereits über seine Arbeitskollegen, so der ehemalige Bürgermeister von Stetten. „Darunter sind zwei, die stammen aus der betroffenen Gegend, und über sie laufen im Moment unsere Informationen.“ Am kommenden Wochenende wollen der Vorsitzenden der Donnersberger Initiative, Jamill Sabbagh, und Claus-Jürgen Baaden wahrscheinlich zum ersten Mal selbst in die Region fahren, um sich mit Bürgermeistern und anderen Vertretern zu beraten.

Neben der überwältigenden Anzahl von Privatspenden kamen für die Initiative auch Beträge von Vereinen, Interessengemeinschaften und Privatinitiativen zusammen, so hatte beispielsweise die Kerwejugend aus Gehrweiler bei ihrer Kerwe eine Sammelaktion und den Verkauf von Waffeln organisiert, die Gellemer Hexen hatten ihre Spendendosen im Ort aufgestellt, und auch die Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins hatte gesammelt.

Mit eigenen Augen gesehen, wo es fehlt

Diese Woche wollen sie noch abwarten, dann soll auch die Spendenkasse der Feuerwehr Kirchheimbolanden geleert werden. Das Geld soll der Gemeinde Dernau zugute kommen, wo rund 120 Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde nach dem Hochwasser tagelang im Einsatz waren. „Wir wollen am Ende der Woche mit dem Bürgermeister Kontakt aufnehmen und dann genaue Absprachen treffen, wohin und wofür der Spendenbetrag überwiesen werden soll“, so Feuerwehrmann Sascha Angst, der das Spendenkonto verwaltet. Der Kontakt zu Bürgermeister und den Feuerwehrleuten aus Dernau sei seit ihrem Einsatz sehr eng und solle auf jeden Fall weiterhin gehalten werden, so Angst. Man wolle mit der eigenen Spendenaktion keine Konkurrenz zu anderen aufbauen, aber „uns war wichtig, dass das Geld dort ankommt, wo wir mit eigenen Augen gesehen haben, was fehlt“, so Angst. Das Geld komme bis zum letzten Cent an, „es gibt keinen Bürokratie-Wasserkopf“, sagt er. Derzeit hat die Feuerwehr mehr als 40.000 Euro auf dem Spendenkonto.

Direkte Kanäle als Ergänzung sehen

„Wir glauben, dass es eine wichtige Ergänzung ist, neben den großen Spendentöpfen auch direkte Kanäle für die Hilfe aufzubauen“, sagt David Fischer vom Lions Club Winnweiler. Bisher seien Spenden in Höhe von mehr als 9.200 Euro eingegangen, die vom Verein der Freunde des Lions Clubs auf 15.000 Euro aufgestockt wurden. Parallel zu der Spendenaktion hat der Lions Club direkte Kontakte in die beiden Verbandsgemeinden Kordel und Südeifel aufgebaut, in deren Bereich zunächst jeweils 7500 Euro gehen sollen, so Fischer. In Kordel, wo die Kyll von einem Normalpegel von etwa einem Meter auf mehr als 8,50 Meter gestiegen war, habe die Gemeinde ein Komitee eingesetzt, das über die Verwendung des gespendeten Geldes entscheide. „Noch ist aber nicht klar, wofür es eingesetzt werden soll“, berichtet Fischer.

Von der Verbandsgemeinde Südeifel erwartet der Club ebenfalls die Rückmeldung zu den zu fördernden Projekten, um dann auch den zweiten Teil der Mittel überweisen zu können. „Der Lions Club hat sich bewusst für diesen punktuellen aber direkten Weg entschieden und sieht darin eine wertvolle Ergänzung den wichtigen Spendenaktionen der überregionalen Hilfsorganisationen“, sagt Fischer.

Spendenkonten:

Verein der Freunde des Lions Club Winnweiler e.V.: Iban: DE88 5405 1990 0190 0192 99, Stichwort „Fluthilfe“

Donnersberger Initiative für Menschen in Not: Iban DE13 5405 1990 0030 0110 01, Stichwort „Flutopfer Kreis Ahrweiler“