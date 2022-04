Unbekannte waren laut Polizei auf Diebestour im Neubaugebiet in Marnheim. In der Zeit zwischen Mittwoch, 21.40 Uhr, und Donnerstag, 8.45 Uhr, haben die Täter durch Auftrennen der Vorhängeschlösser einen Baustellencontainer aufgebrochen. Gestohlen wurde nichts. Allerdings entwendeten die Diebe auf einer anderen Baustelle im Neubaugebiet rund 50 Meter Starkstromkupferkabel. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06352 9112700 oder per E-Mail an pikircheimbolanden@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.