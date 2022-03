In Kriegsfeld gibt es Überlegungen zu möglichen neuen Baugebieten. Nicht zu vernachlässigen sind dabei jedoch die Fragen der Entwässerung und der Kanalisation.

Von Dieter Kaffenberger

Die mögliche Ausweisung von neuem Bauland war zentrales Thema der jüngsten Gemeinderatssitzung. Ortsbürgermeister Albert Ziegler erläutert zunächst, dass es auf Grund des im Juni 2021 in Kraft getretenen „Baulandmobilisierungsgesetzes“ derzeit möglich sei, in einem beschleunigten Verfahren Wohnraum zu schaffen. Damit könnten Flächen schneller und einfacher als früher zu Baugebieten umgewidmet werden.

Im bis dato jüngsten Kriegsfelder Baugebiet – der ersten Erweiterung der „Gänsstücke“ – sind keine freien Plätze mehr vorhanden. Deshalb will der Rat nun den Fokus auf die Zukunft und mögliches neues Bauland legen. Dazu hat Ziegler in alten Ratsprotokollen recherchiert und ist dabei auf weitere potenzielle Flächen gestoßen, die auch früher schon einmal zur Diskussion gestanden hätten.

Drei Gemarkungen sind Optionen

Es handelt sich um die Gemarkungen Hintergau, Links der Hohl und Gemeindefeld; die beiden Erstgenannten befinden sich südlich der Ortslage und seitlich der Gänsstücke, das Gemeindefeld liegt im Osten. Der Sonnenhang – eine vierte Gemarkung, nordöstlich im Bereich des Friedhofs angesiedelt – sei ebenfalls früher schon ins Auge gefasst, aus heute nicht mehr bekannten Gründen dann aber verworfen worden.

Ziegler brachte eine weitere Option in die Diskussion: An der Stelle, wo die Oberwieser Straße auf den Weidgenweg trifft, befindet sich auf der rechten Seite das örtliche Kriegerdenkmal. In diesem Bereich wäre es aus seiner Sicht unproblematisch und relativ zügig möglich, zumindest drei Bauplätze bereitzustellen.

Abwasserentsorgung könnte zum Problem werden

Bei allen Varianten sei aber zu beachten, dass die Abwasserentsorgung über die Kanalisation zum Problem werden könnte – denn diese sei schon jetzt ziemlich ausgelastet. Intensive Bauarbeiten mit Kanalerneuerungen wären eine denkbare Folge. Die Gemarkung Hintergau sei dabei wohl eher weniger problematisch.

Um seinem Ziel, schnellstmöglich Bauland zu schaffen, näherzukommen, hat Ziegler zweierlei vorgeschlagen: Zum einen sollten Hintergau und Denkmalbereich rasch auf Tauglichkeit überprüft werden. Zum anderen regte er an, die Gemarkungen Links der Hohl und Gemeindefeld als künftige Baugebiete in den Flächennutzungsplan aufnehmen zu lassen. Ein Meinungsbild, das er sich beim Rat einholte, hat ergeben, dass dieser mehrheitlich diesem Vorgehen folgen kann.