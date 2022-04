Die Ortsgemeinde Marnheim braucht weiteres Bauland, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Darüber waren sich die Ratsmitglieder einig. Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden möchte ihren Flächennutzungsplan überarbeiten und bat deshalb die Gemeinden, im Ort potenzielle Bauflächen ausfindig zu machen. Doch wo gibt es die in Marnheim?

In Marnheim hält sich der Leerstand im Ort in Grenzen und im Neubaugebiet sind alle Plätze vergeben. Jetzt stellte sich dem Gemeinderat die Frage: Wie kann der Ort noch wachsen? Eingeengt durch die Pfrimm auf der einen Seite, die Bahntrasse der Zellertalbahn sowie durch die Begrenzungen der Autobahn und der Umgehungsstraße auf der anderen Ortsseite gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten für die Gemeinde, am Ortsrand zu wachsen.

Ortsbürgermeister Tim Mühlbach sieht als eine mögliche Erweiterung, ein Baugebiet um die Mittelmühle auf der rechten Pfrimmseite auszuweisen. Es sei weit in die Zukunft gedacht, doch ein Anfang solle gemacht werden, so der Marnheimer Ortschef. Neben einem weiteren Baugebiet sprach sich der Gemeinderat auch dafür aus, eine Erweiterung des Gewerbegebietes der Gemeinde einzuplanen. Hier sehen die Ratsmitglieder noch die Möglichkeit, das bereits ausgewiesene Gebiet zwischen Bahnhofstraße und Froschauer Hof zu vergrößern.

Planung mindestens zwei bis drei Jahre

Das Areal gegenüber der Tankstelle zu erweitern, sei schwierig, antwortete Mühlbach auf einen Vorschlag, da dies Außengebiet sei. Eine Ortserweiterung mit Bauplätzen Richtung Albisheim könnte hingegen vorstellbar sein. Dort sieht der Bürgermeister jedoch sehr viele Probleme durch mögliche Auflagen.

Einstimmig wurde Mühlbach schließlich beauftragt, die Planung um die Mittelmühle für ein Baugebiet und Richtung Froschauer Hof für das Gewerbegebiet anzugehen. Selbst wenn es schnell gehen würde, brauchen die Planungen mindestens zwei bis drei Jahre, so Mühlbach. Gerade deshalb soll schnell eine Zukunftsplanung in Marnheim aufgestellt werden.