Der Katzenbacher Gemeinderat hat den Weg für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage in der Gewanne „Auf der Platte“ geebnet. Wie Ortsbürgermeister Volker Köhler informierte, hat das Gremium den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan einstimmig gefasst. Der Karlsruher Projektierer Altus Renewables will die Anlage auf den Gemarkungen Rockenhausen und Katzenbach auf einer Gesamtfläche von 21,9 Hektar errichten. Die 5,5 Hektar, die davon auf Katzenbach entfallen, sind in Privateigentum und werden derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt.