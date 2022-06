Die Sparkasse Donnersberg lädt zum Vortrag „Auf der Klaviatur des Geldes“ am Donnerstag, 2. Juni, in das „kulturwerCK“ Eisenberg (ehemaliges Evangelisches Gemeindehaus) ein. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Die Referenten Raimund Brichta (Moderator der Tele-Börse auf NTV) und Martin Klapheck (Piano) geben die Antwort auf die Frage wie Kapitalanlage und Klavier zusammenpassen. Dabei geht es zum Beispiel um Inflation, Zinsschock und die Aktienmärkte. Anschließend gibt es Fingerfood und Getränke, es wird zu einem weiteren Meinungsaustausch eingeladen.

Karten gibt es direkt an der Kasse in allen Geschäftsstellen: Eisenberg, Göllheim, Kirchheimbolanden, Rockenhausen und Winnweiler, im Internet oder per E-Mail an Info@sparkasse-donnersberg.de oder manuela.schatto@sparkasse-donnersberg.de, zum Preis von 7 Euro. Der Beitrag wird für eine Pflanzaktion im Donnersberger Wald gespendet.