Einen Wettbewerb der etwas anderen Art erlebte die Polizei am Donnerstag bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der B420 zwischen Niedermoschel und Obermoschel. Binnen drei Stunden, zwischen 14 und 17 Uhr, wurden 15 Autos erwischt, die zu schnell unterwegs waren. „Die ersten sechs dieser sportlichen Fahrer fuhren in die Flensburger Punkteränge“, teilte die Polizei mit. Der Tagessieger sei statt der erlaubten 70 mit 114 Stundenkilometern unterwegs gewesen und habe die Zusatzprämie Fahrverbot nur knapp verpasst. Darüber hinaus wurden ein Erlöschen der Betriebserlaubnis – das Auto wurde technisch verändert – und eine Urkundenfälschung – falsche Kennzeichen montiert – aufgedeckt.