Wenngleich sich die Figuren auf der Weihnachtspyramide im Kreis drehen, so führt ihr Weg doch stets zur Krippe hin. In diesen Adventstagen machen sich Seelsorger aus dem Kreis in der Donnersberger Rundschau gedanklich mit auf den Weg. Heute: Carmen Rossol, Pastorin im Ruhestand der Mennonitengemeinde Weierhof.

Welche Zutaten gehören zur Weihnachtsgeschichte? Die schwangere Maria, ein besonderer Stern, Hirten. Das sind die Grundlagen. Und dann die, die manchmal als Nebenfiguren gesehen werden: Schafe, Engel. Und Josef. Eine Randfigur, ohne die allerdings gar nichts läuft.

Josef, in so vielen Weihnachtskrippen, warum auch immer, als alter Mann dargestellt. Das will nicht so recht zu dem Zimmermann passen, der Häuser konstruiert, Material beschafft und Leute einstellt. Er ist ein Mann der Tat. Was sich auch in der Weihnachtsgeschichte zeigt. Maria zu sich nehmen. Sachen packen und mit ihr Richtung Bethlehem reisen. Auf staatlichen Befehl 150 Kilometer mit der Hochschwangeren über Berg und Tal und meistens bergauf. Kein Mann der Worte, sondern der Tat.

Wie viele mehr oder weniger kluge Worte hören wir seit Monaten. Alle haben etwas zur momentanen Lage zu sagen. So ziemlich alle finden ihre Meinung die einzig richtige. Bei all den Worten braucht es Leute der Tat: in Altenheimen und Krankenhäusern, in Lebensmittelgeschäften, Schulen und Bussen, in Familien. Es sind besonders die Nebenfiguren, die alles am Laufen halten.

Starke Wurzeln

Josef hat Wurzeln, die ihn tragen. Sie helfen ihm, in besonderen Anforderungen zu handeln. Seine Vorfahren sind geprägt vom jüdischen Glauben, von bewährten Traditionen.

Auch wir haben Vorfahren. Vielleicht haben auch sie Glauben gelebt, ihn an uns weitergegeben. Vielleicht haben sie für uns gebetet. Haben Weihnachtslieder mit uns gesungen, die uns heute noch in den Ohren klingen. Vor allem aber geht die Liebe, die sie uns geschenkt haben, über Generationen. Das können starke Wurzeln sein.

Oder es gab nicht die Familie, an die wir uns gern erinnern. Vielleicht sogar im Gegenteil. Mag sein, dass wir dann andere Menschen hatten, die uns liebten. Die uns wie ein Vater oder wie eine Schwester waren. Sie haben dazu beigetragen, dass wir in herausfordernden Zeiten handeln können.

Josef war nicht nur traditionell verbunden. Er hatte auch eine eigene Spiritualität. Gott sprach zu ihm in Träumen: „Lass Maria nicht allein. Pass auf sie und das Baby auf.“ Josef verstand diese Sprache und handelte. Es müssen bei uns ja nicht immer wegweisende Träume sein. Aber sich öffnen für Gottes Impulse und dann versuchen, danach zu handeln – das wäre doch was. Besonders in der Weihnachtszeit.