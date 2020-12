Wenngleich sich die Figuren auf der Weihnachtspyramide im Kreis drehen, so führt ihr Weg doch stets zur Krippe hin. In diesen Adventstagen machen sich Seelsorger aus dem Kreis in der Donnersberger Rundschau gedanklich mit auf den Weg. Heute: Dirk Fuisting, Pastor der Freien evangelischen Gemeinde Kirchheimbolanden. .

Seit einigen Wochen haben wir in verschiedenen Andachten die Weihnachtspyramide betrachtet. Mit der heutigen letzten Andacht erreichen wir ihr Zentrum: das Kind in der Krippe. Die Geschichte mit Jesus wäre so nicht möglich gewesen, wenn Maria nicht ihr ausdrückliches „Ja“ dazu gegeben hätte. Sie willigte in Gottes Plan ein. Sie war bereit, das göttliche Kind auszutragen und zur Welt zu bringen. Wir können das in der Bibel im Lukasevangelium, Kapitel 1, Verse 26 bis 38 nachlesen.

Wir können uns fragen: Warum wählte Gott ausgerechnet Maria aus, die Mutter des Erlösers der Welt zu werden? Gab es irgendetwas Besonderes an ihr? In der Bibel lesen wir: „Du hast Gnade gefunden“. Das bedeutet: Es war nichts Besonderes an Maria; es gab nichts, was sie auszeichnete, sondern es war reine Gnade, dass Gott sie auserwählte.

Das wusste auch Maria, wie wir in einem Gebet sehen können, das sie sprach – nachzulesen im Lukasevangelium, Kapitel 1, Verse 46 bis 55. Sie sagte nämlich über Gott: „Er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit Seiner Magd“ (V. 48). Sie sagte nicht: „Er hat hingeblickt auf mein vorbildliches Leben!“ Maria hatte also erkannt, dass an ihr eigentlich nichts Besonderes ist!

„Ja“ zu Gott

Das kann uns zum Nachdenken bringen. Vielleicht denken wir auch: „An mir ist nichts Besonderes. Was soll Gott schon mit mir anfangen?“ Wenn wir diese Gedanken haben, dann können wir auf Maria schauen. Sie hatte auch nichts Besonderes vorzuweisen. Aber Gott gefiel es, sie zu gebrauchen. Und genau so will Gott auch uns gebrauchen. Gott will Seine Heilsgeschichte auch mit uns schreiben. Wir brauchen ihm nur unser „Ja“ zu geben und uns ihm zur Verfügung stellen. Unser „Ja“ zu Gott ist der Anfang eines neuen Lebens. Angelus Silesius sagte: „Wäre Christus tausend Mal in Bethlehem geboren und nicht in dir: Du bliebest dennoch ewiglich verloren.“ Darum geht es an Weihnachten: Dass Christus in unsere Welt, in unser Leben hineintritt und wir uns ihm hingeben.

Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche und gesegnete Weihnachtszeit!