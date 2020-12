Wenngleich sich die Figuren auf der Weihnachtspyramide im Kreis drehen, so führt ihr Weg doch stets zur Krippe hin. In diesen Adventstagen machen sich Seelsorger aus dem Landkreis in der Donnersberger Rundschau gedanklich mit auf den Weg. Heute: Christel Ehrlich, Pfarrerin im Protestantischen Dekanat Donnersberg.

Es ist Advent geworden. Auch in diesem Jahr. Durch die kommenden Wochen wollen wir Sie in ökumenischer Mehrstimmigkeit begleiten. Dabei greifen wir das Bild einer Weihnachtspyramide auf, und der Figuren, die darauf unterwegs sind – hin zur Krippe.

Heute sind das die Sterndeuter aus dem Osten. Als drei Weise, sogar Könige hat man sie verstanden. Sie folgen einem Stern. Einem Licht, das außerordentlicher ist, als sie es jemals gesehen haben. Dabei verlassen sie sich einerseits auf ihre Kenntnisse, ihre Berechnungen und Studien, und andererseits lassen sie sich auf einen ungewissen Ausgang ihrer abenteuerlichen Reise ein.

Ich überlege, welche Hoffnung mich zu so einem Aufbruch bewegen würde? Welches Versprechen? Welche Sehnsucht? Nicht weniger als den Retter der Welt erwarten die Sterndeuter. Dabei verirren sie sich auch. Weil sie der herkömmlichen Erwartung folgen, das Wichtige im Großen suchen.

Ich finde es bezeichnend, dass sogar Weise sich so vertun können. Wie leicht passiert es, dass großes Gehabe und eindrückliche Fassaden uns den Blick auf das Wesentliche verstellen. Doch entscheidend ist, dass sie sich besinnen, sich noch einmal neu ausrichten. Wieder auf den Stern, das Zeichen, das sie bisher geführt hat.

Was könnte dieses Himmelszeichen für mich sein? Vielleicht das Beispiel anderer Menschen, die Liebe zum Nächsten ganz unspektakulär, aber herzlich leben. Oder Menschen, die dem Frieden trauen wollen und es wagen, im Streitfall mal ganz anders als gewohnt zu reagieren. Oder auch Menschen, die uns zeigen, dass nur was gerecht ist, auch gut ist.

Menschen, die so ihr Licht leuchten lassen, sind lebendige Zeichen auf den hin, der klein und hilflos in einem einfachen Stall zur Welt gekommen ist. Das Wunder nutzt sich nicht ab. Gottes Liebe findet ihren Weg in unsere Welt, von ganz klein an. Das ist es wert, Ausschau zu halten und sich aufzumachen.

Die Sterndeuter sind nicht enttäuscht, als sie ankommen. Sie spüren und wissen: Um dieses Kind dreht sich alles. Darum sind auch die Weihnachtspyramiden so gebaut. Alles dreht sich um die Mitte – die Krippe.

Ich wünsche Ihnen besinnliche und bewegende Adventstage.